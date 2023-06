Mazón no ha dado Educación a Vox y otros bulos del pacto en la Generalitat

El PP tampoco ha pactado con un condenado ni va a quitar ningún derecho por mucho que se empeñe el sanchismo y todo apunta a que Vox tendrá dos conselleries de rango bajo

No, la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana no la va a gestionar en principio Vox pese a que algunos medios de comunicación con sede en Madrid se monten pajas mentales y hasta se inventen nombres del futuro conseller como Julia Llopis, ex concejala del PP ahora en Vox.

El PP no ha negociado eso ni ninguna cartera concreta con Vox por ahora, y quien conozca un poco la Comunitat Valenciana, sabe que la Conselleria de Educación no es algo que se ceda tan fácilmente, pues es una macroconselleria muy complicada, que requiere expertos en gestión y mucha mano para tratar con sindicatos y colectivos que suelen estar en guerra cuando gobierna el PP, además de toda la gestión que supone la construcción de colegios o el entramado cultural de la Generalitat.

Lo lógico es que el PP se guarde Educación y ponga a una persona de máxima confianza de Carlos Mazón y con capacidad de gestión -algunas fuentes ya están señalando a José Antonio Rovira, que ya fue director general de Educación y es una de las manos derechas de Mazón-.

El PP de Carlos Mazón, por ahora, va a empezar, antes de negociar puestos de gobierno, por cerrar un acuerdo programático con Vox en base a los programas electorales y los cinco ejes presentados. Los cargos vendrán después.

Dos conselleries para Vox

La intención es ceder dos conselleries a Vox, que no serían de las que requieren una gran gestión y de las que tienen gran conflictividad, como es la citada Educación o Sanidad. Agricultura y Medio Ambiente, y Justicia -en Vox en la Comunitat Valenciana hay nucho jurista y catedrático de Derecho- encajarían mejor en el esquema del gobierno.

Además de ese bulo, hay otros, como que el sanchismo y el PSOE sigue insistiendo en que “se ha pactado con un maltratador”, por la condena de violencia psicológica a Carlos Flores, algo que no ha ocurrido y PP y Vox han desactivado con la salida de Carlos Flores a Madrid, dejando sin discurso a la izquierda.

PP y Vox no han negociado ningún recorte en derechos sociales, ni en políticas de igualdad ni en nada. En los ejes presentados no se habla de esos temas por mucho que desde el PSOE se agite incluso que “van a quitar el valenciano de la escuela” como ha dicho la ministra Diana Morant, algo que por cierto no pueden porque está protegido por el Estatuto de Autonomía, o que “vamos a volver a la escuela del franquismo” como ha dicho José Luis Ábalos. Competición en el PSOE a ver quién la suelta más gorda.