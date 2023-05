El esperpento de Agustín Jiménez hace recordar a Lolita su anécdota con Perales

La artista compartió en el plató de ‘Tu cara me suena’ una rocambolesca historia que vivieron ella y el cantante conquense hace años en México.

Agustín Jiménez protagonizó una esperpéntica imitación de José Luis Perales en el último programa de ‘Tu cara me suena’, tanto por los estrafalarios gestos que utilizó en su actuación como por la presencia de los dos ‘infantes’ que le acompañaron sobre el escenario, Juanra Bonet y David Fernández, en la representación de la canción ‘Que canten los niños’.

Lolita anunció poco antes de la valoración de Agustín Jiménez que tenía una anécdota con Perales para desterrar esa imagen de hombre triste que todo el mundo da de él. Coreada por todo el plató con el grito de “¡Anécdota, anécdota!”, la cantante se dispuso a compartir la rocambolesca historia: ¡Ella conoció a José Luis Perales!

La anécdota de Lolita Flores con José Luis Perales que deja a todos sin palabras. Fuente: (Antena 3). pic.twitter.com/A2iRNjamvC — Show España (@ShowEspana) May 28, 2023

Lolita relató que, hace ya muchos años, ambos coincidieron en una gira por México y se fueron juntos a la Plaza Garibaldi con todos los mariachis, donde comenzaron a tomar tequila y a cantar rancheras.

Lolita confiesa que ella es la que más bebe: “Me puse ciega de tequila”, comenta, para después añadir que se iba de la plaza para vomitar y luego seguía. El resto del jurado no se podía creer las palabras de la artista.

Precisamente por eso Lolita dice que “José Luis Perales no es un hombre triste, como muchos creen. Me reí mucho con él, es un hombre muy divertido y me aguantó la borrachera”, acabó la artista.

Se da la circunstancia de que Lolita y José Luis Perales fueron premiados con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes en 2019, acto que se celebró en el Palacio de la Merced de Córdoba que fue presidido por los Reyes de España.

Lolita ya contó el año pasado otra anécdota con José Luis Perales. “Cuando yo conocí a José Luis, a mí me gustaba. Incluso le tiré los tejos. Lo que pasa es que nunca, eeeh, me quería mucho. Ya tenía él novia entonces y luego se casó con esa novia que tenía de toda la vida de allí de cuenca, me parece que es”.

La cantante se pone a calificar la actuación del concursante que imitaba a Perales y el resto del jurado le pregunta cuál era la anécdota. “Pues eso, que le tiré los tejos”, dijo Lolita.