La pregunta de la SER sobre Bildu que causa una ola de indignación en redes

Antón Losada, uno de los colaboradores habituales de las tertulias de la radio del Grupo PRISA, ha soltado en antena: "¿Hasta cuándo va a exigirle responsabilidades el PP a Bildu?"

El pacto formalizado entre el PSOE y Bildu para apartar a UPN de la alcaldía de Pamplona continúa provocando consecuencias. Joseba Asirón, que ya fue primer edil de la capital navarra entre 2015 y 2019, tomará de nuevo el bastón de mando municipal gracias al apoyo explícito de Pedro Sánchez a la formación independentista vasca.

Fue Alberto Núñez Feijóo el que comandó la manifestación de repulsa por este acuerdo, que reunió a decenas de miles de pamploneses en la capital navarra el pasado fin de semana. El líder del PP dijo en aquel momento que el PSOE pactaba con "los que habían asesinado a compañeros" y que "Sánchez quiere el olvido".

Estos comentarios han sido objeto de debate en la tertulia matutina del Hoy por hoy de la Cadena SER. Ha sido uno de los habituales contertulios, el politólogo gallego Antón Losada, el que ha lanzado a las ondas una pregunta que, al momento, ha comenzado a levantar una grandísima polvareda de indignación en las redes sociales.

La cuestión concreta ha sido: "¿Hasta cuándo va a exigirle responsabilidades el PP a Bildu?" y ha sido el propio Losada el que la ha contestado. "Será hasta que ellos quieran y yo me niego a aceptarlo porque es una estrategia de partido". Además, ha añadido que deciden a su conveniencia los pactos: "Reparten carnets de pactos, como si fueran certificados de delitos penales. Tenemos que normalizar que el terrorismo de ETA salió de nuestras vidas". "Le pedíamos a los abertzales que hicieran política y dejaran las armas, pero cuando lo hacen, no les dejamos", ha concluido Antón Losada.

¿Bildu? ¿La coalición que lleva 44 terroristas en sus listas y tiene al jefe de ETA liderando Sortu? Cómo puede ser...



Con ustedes, los mismos que sacan el comodín de Franco con todo partido de centro derecha cada dos por tres... — Daniel Lacalle (@dlacalle) December 18, 2023

Como no podía ser de otra manera, la cascada de comentarios indignados no ha tardado en comenzar a producirse y no se le vi fin temprano. Entre los primeros, el economista Daniel Lacalle, que se ha preguntado retóricamente "¿Bildu? ¿La coalición que lleva 44 terroristas en sus listas y tiene al jefe de ETA liderando Sortu? Cómo puede ser... Con ustedes, los mismos que sacan el comodín de Franco con todo partido de centro derecha cada dos por tres...".