La alegría de la huerta dice adiós a 'Masterchef Celebrity' en una difícil noche

El exitoso concurso culinario de TVE despedía este jueves a otro aspirante a chef, después de que la prueba que lo salvaría de la expulsión se le atravesase y no la superara.

Masterchef Celebrity sigue imparable y repite como opción principal en la noche del jueves. El talent culinario de TVE lleva siendo líder desde que inició esta octava temporada y ahora, a tres entregas de la final, mantiene su posición y con más fuerza que la semana pasada. La novena gala del programa de Shine Iberia en La Uno obtuvo un 16,9% de cuota de pantalla y 1.202.000 seguidores de media. Esto se traduce en una subida de 2,3 puntos con respecto a la edición anterior.

Pero la emisión de este jueves tiene un tinte también agridulce, pues pese a los grandes datos obtenidos, Masterchef Celebrity 8 despedía a otro de sus aspirantes. Tan solo mes y medio después del adiós de César Cadaval, este 2 de noviembre era su hermano, Jorge Cadaval, quien decía adiós al concurso. El humorista de Los Morancos perdía su duelo contra Álvaro Escassi, curiosamente, el primer cara a cara en el que estaba involucrado esta noche.

La expulsión de Jorge Cadaval de Masterchef

El jinete sevillano se impuso a Cadaval, mientras que Laura Londoño, con el pin de la inmunidad, y Blanca Romero, su salvada, no tuvieron que participar en este desafío. Y es que, cuando la prueba final consiste en duelos entre los delantales negros, pueden ocurrir estas cosas. Daniel Illescas y Toñi Moreno fueron los primeros que se enfrentaron en un duelo, del que la presentadora andaluza salió victoriosa. Como perdedor del enfrentamiento, el influencer debía escoger a su siguiente rival, que fue Jesulín de Ubrique. Illescas volvió a perder y entonces optó por vérselas con Escassi, quedando finalmente como vencedor del duelo y subiendo a la galería.

Llegó entonces el momento clave, donde Ávaro se lo jugaba todo contra Jorge Cadaval, con quien, de alguna manera, sus compañeros estaban evitando batirse por su buen tino con la cocina. En esta última fase de la prueba, debían presentar un suflé de limón a la altura de lo que pedían Jordi Cruz, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y el chef Oriol Castro. Pero al humorista andaluz se le vio sufrir bastante durante el cocinado. Tanto que hasta a Toñi se le caían las lágrimas intuyendo que su amigo sería el expulsado.

Y como no podía ser de otra forma, Jorge abandona las cocinas con una última donación. ¡Pura solidaridad! 💙 #MCCelebrity pic.twitter.com/doy8xYb1ca — MasterChef (@MasterChef_es) November 3, 2023

Sin embargo, pese a las dificultades, Cadaval pudo resolver el postre de forma correcta, recibiendo incluso buenas críticas. Pero no fue suficiente, aunque el contraste entre la acidez del limón y el dulzor del chocolate blanco gustó a los jueves, le faltó algo de cocción al suflé. La diferencia entre su propuesta y la de Escassi ha sido mínima, pero, finalmente, los expertos optaron por la propuesta del jinete y, por tanto, sería la pareja de María José Suárez quien siga en el programa de TVE. "Jorge, solamente una oportunidad en este cocinado de cuatro. Es el problema de que te vean un tío fuerte", aseguraba Pepe. No obstante, Cadaval entendía a la perfección el hecho de que sus compañeros le hubieran reservado para el último duelo: "No hay ningún problema. Ellos han jugado sus cartas y me parece estupendo. El juego tiene que seguir".