El enfrentamiento que ha hecho estallar a Santi Acosta en “De Viernes”

El presentador se ha visto obligado a saltarse el guion para poner orden en plató, en el que un invitado ha tenido un duro intercambio de palabras con la periodista Ángela Portero.

El paso de Julián Contreras Jr. por De Viernes para defenderse de las acusaciones vertidas por Fran Rivera no ha tenido el resultado esperado para el hijo de la fallecida Carmina Ordóñez. El pasado viernes, el joven se sentaba en el programa con el pretexto de desmontar las mentiras que, afirma, se habrían dicho sobre su madre.

El entrevistado no disfrutó mucho de su intervención, donde relató los episodios que vivió durante su infancia y en la que, según repitió en varias ocasiones, no recibió ayuda de su familia, lo que provocó el malestar de los periodistas.

Los periodistas desmontaron sus argumentos

Su versión fue rebatida varias veces por los colaboradores del programa, llegando incluso a hacer perder la paciencia de Contreras, quien manifestó en determinados momentos sentirse acorralado. Una situación que llegó a provocar varios desencuentros en los que, hasta el presentador, Santi Acosta tuvo que poner en su sitio al invitado, apelando al respeto por la organización del programa.

Y es que, su visita a De Viernes no pareció estar dotada de credibilidad, a juzgar por las incisivas preguntas de los presentes, lo que provocó un primer desencuentro con Patricia Cerezo, de la que dijo ser “demasiado intensa”.

Pero el momento más complicado se produjo cuando Ángela Portero desmontó los argumentos del hermano de Fran Rivera, tumbando la versión que estaba contando sobre los momentos vividos durante el maltrato que sufrió su madre. “Todo lo que yo diga, vuestra maquinaria lo desmiente. No sé qué tienes contra mí, te lo digo en serio”, le espetó Contreras, a lo que ella respondía “¡Pero qué maquinaria! Es la realidad”.

Esto encendía la ira del invitado, que se encaraba, sin freno, con la periodista: "Yo hoy termino aquí radicalmente contigo. El fanatismo que tienes... ¡Déjame hablar! Por lo menos, respeta unos minutos el turno de palabra", exclamaba, tras numerosos intentos de defender su verdad, a lo que Portero reaccionaba: "¡Pues no me llames fanática, porque no soy ninguna fanática! ¿Vale? ¡Ni me llames fanática ni me pierdas el respeto!".