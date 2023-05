BBC, CNN, New York Time o Herrera: llamativos titulares y recuerdo a Tina Turner

La prensa nacional e internacional se rinde y repasa la vida de la cantante y actriz de Tennessee que fallecía la tarde de este miércoles a los 83 años en su residencia de Suiza.

“Reina del rock”, “leyenda”, “la mejor voz”… son algunos de los titulares de la prensa mundial que daba cuenta del fallecimiento de Tina Turner, que moría este pasado miércoles en su residencia actual en Suiza. Tras su retirada de la música porque estaba “cansada”, la intérprete padeció algunos problemas de salud como un cáncer intestinal en el año 2016 y en 2017 tuvo que someterse a un trasplante de riñón.

Los medios de todo el mundo no han ahorrado calificativos para la cantante y actriz que tuvo una vida de luces y sombras.

En ESdiario les destacamos ahora alguno de esos titulares sobre Tina Turner. La inglesa BBC informaba de la muerte de “una leyenda en la música”, repasando su vida personal con su esposo Ike y el capítulo de malos tratos padecidos que la llevaron a su separación. Entre sus éxitos musicales la BBC resaltaba What’s Love Got Do With

Tina Turner y los Rolling Stones

El New York Times llevaba en su portada: “una mujer magnética con un poder exclusivo”. Tras un repaso a su trayectoria el medio destaca que los Rolling Stones la invitaron a formar parte de su gira en 1966 por Inglaterra y en 1969 por los Estados Unidos. La también norteamericana CNN se centró en los galardones de la cantante y sus 8 premios Grammy en los 80 o el salto al cine con películas como Last Action Hero, Mad Max Beyond Thunderdome.

El británico The Guardian o el francés Le Monde llevaron a sus portadas toda la vida de la cantante, su trayectoria y sus éxitos que la llevaron tener millones de fans por todo el mundo.

Carlos Herrera define a Tina Turner como ejemplo de superación

Por supuesto que la prensa española y de habla hispana también se hicieron eco del fallecimiento de Turner. Carlos Herrera, este jueves, destacaba en su editorial que “le hemos dicho adiós a la prodigiosa reina del rock que ayer moría a los 83 años de edad. Ha marcado a una generación. Su vida fue un ejemplo de superación frente a muchas dificultades. Las derivadas de haber casado con un tipo como Ike Turner y su lucha contra una larga enfermedad que finalmente se la ha llevado".

Anna Mae Bullock –que era su nombre real- nació el 26 de noviembre de 1939 en el sureño estado norteamericano de Tennessee y pasó sus últimos años en Zúrich. 83 años de intensa vida y una brillante trayectoria profesional.