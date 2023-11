La tensión con un entrevistado en TVE obliga a Cantizano a cortar el directo

El presentador de 'Mañaneros' tuvo que intervenir durante una conexión telefónica y acabar con la misma por el tono empleado por el invitado y la acusación que se escucha.

Realizar una conexión en directo es exponerse a que pueda pasar cualquier cosa. En Mañaneros, el programa de Jaime Cantizano en TVE, junto a Marc Santandreu y Miriam Moreno lo ha vivido este lunes en su 'propia carne'. Y es que, el presentador del matinal ha vivido un momento muy tenso al tener que corregir a un invitado que les ha acusado de manipulación. Todo ocurría a raíz de un tema del que se ha hecho eco este espacio de RTVE. Mañaneros trataba las denuncias a un talles mecánico después de que una mujer asegure que llevó su coche al taller, pagó 1.000 euros como adelanto y tras seis meses sigue sin vehículo: "Ella dice que tiene su coche secuestrado", ha apuntado el presentador.

Pía de Roberti, la afectada, ha explicado a Cantizano en una conexión que ella entregó el vehículo "a finales de marzo, hasta primeros de abril no tuve respuesta de ellos. Cambió la avería, cambiaron los presupuestos y cuando me harté en junio y les dije que me quería llevar el coche me dijeron que estaba misteriosamente reparado ese día y que tenía que abonar la reparación para podérmelo llevar. Pero cuando llegamos el coche seguía sin tener el motor puesto".

Jaime Cantizano corta la conexión

Acto seguido, desde Mañaneros se ha hecho un repaso a las continuas denuncias que había por internet de personas afectadas por ese taller y cómo algunos de esos comentarios habían sido eliminados. Pero para contar con todas las versiones, el programa de Cantizano se desplazaba hasta el taller y su dueño, Javier Robles, entraba por teléfono en directo: "Seguramente la situación de esta clienta se ha alargado en el tiempo porque llevo de baja desde el mes de marzo. Esta señora contrató unos servicios que era para cambiar la regeneración de su propio motor y el presupuesto se ve incrementado por la sustitución de diferentes piezas. El presupuesto se acepta vía email por la clienta, se acaba el motor y a partir de ahí se contrata un servicio de montaje en el vehículo".

▪️ "Mi coche está 'secuestrado' en el taller"



En el taller le dicen que para que se lo den tiene que pagar 5.000 euros por adelantado



En el taller está @Albertocatalans



🟠#Mañaneros27Nhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/1UsraDkmtc — Mañaneros (@MananerosTVE) November 27, 2023

El propietario del taller ha continuado explicando que intentó llegar a un acuerdo con ella y que esta "lo único que me dijo fue que me iba a denunciar por estafa. Ella se enrocó en eso y que lo iba a hacer público. Quiero decirles que que ustedes den voz en un medio tan importante como es un medio público, como es TVE, a comentarios y reseñas que son absolutamente anónimas y que ustedes estén hablando de estafas o dando voz a esas reseñas no es de recibo", espetaba Javier. Sería en ese momento cuando Cantizano cortase para corregirle: "Nosotros no acusamos". "Pero se hacen eco de ello. Esta empresa lleva más de 15 años haciendo motores. Intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Desgraciadamente no todo sale como a nosotros nos gustaría", replicaba Javier Robles.

▪️ "Mi coche 'secuestrado' en el taller"



Lleva su coche al taller, paga 1.000 euros y aún no lo ha recuperado



Con la afectada está @danidobleglez



🟠#Mañaneros27Nhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/VZ2oxlAut8 — Mañaneros (@MananerosTVE) November 27, 2023

Tras esto, les ha instado a informarse bien del real decreto que dice cómo tienen que actuar en los talleres. "Yo entiendo que el titular que ustedes ponen ahora mismo de esta pobre señora da 1.000 euros. Desde marzo tenemos una cadena de emails con esta señora", trataba de decir el propietario cuando Ángel Moya, colaborador de Mañaneros tomaba la palabra para defender al programa: "Le damos voz para que se defienda pero hay más denuncias físicas". La conversación se ha ido poniendo tensa por momentos, sobre todo, cuando la abogada Patricia Suárez se encaraba con él al decirle que parecía que no se preocupaba mucho de todas las denuncias que tenía su negocio: "¿Quién le ha dicho a usted que no nos preocupamos? Eso es muy gratuito y está poniendo palabras en mi boca que no he dicho señorita", soltaba el propietario. La situación ha seguido tensándose, por lo que Cantizano ha tenido que volver a intervenir: "Javier te agradezco que hayas querido intervenir, pero insisto no hemos señalado, solo contamos una historia como contamos miles", ha defendido el presentador.

"Hay muchas maneras de contar historias", ha recriminado Javier Robles, asegurando que entiende que "el consumidor pasa por delante y que al empresario pequeño o mediano se le persigue". "Esto no es perseguir ni pretendo hacer un debate contigo", ha aseverado el presentador de TVE, quien recibía por repuesta una invitación a hacerlo: "No, porque yo no estoy aquí para debatir", ha insistido Cantizano. Mientras el presentador trataba de zanjar el tema, el propietario del taller se ponía aun más nervioso: "Déjeme acabar por favor", pero el tono utilizado ha llevado al de Mañaneros a zanjar el asunto: "Hemos contado una historia, te hemos dado voz, pero en este tono es imposible que se mantenga un debate sereno en un programa como este".