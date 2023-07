Julia Otero, en apuros tras difundir un bulo contra el PP en su cita con Sánchez

El pasado viernes la periodista de Onda Cero entrevistaba al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección. Ahora, las redes todavía hablan de ese momento radiofónico.

Julia Otero sorprendía este viernes 21 de julio con una entrevista de una hora al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez. Lo hacía en su programa Julia en la Onda, de Onda Cero.

Era la última entrevista de Sánchez en un medio de comunicación antes de la jornada de reflexión. El líder del PSOE se sintió muy cómodo en los estudios de Otero, ya que la cita radiofónica fue muy placentera, estaba como en casa con unas preguntas muy cómodas por parte de una Julia Otero que estaba más empeñada en criticar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (hasta llegó a sacar la famoso foto de hace décadas con Marcial Dorado) que en exprimir a su entrevistado.

Las redes sociales, tal y como ha comprobado ESdiario, ya se hacían eco del "buen rato y recibimiento" que había tenido Sánchez sin ni una sola pregunta comprometida para él.

Julia Otero difunde un bulo

Pero la verdadera polémica venía gracias a otra pregunta/afirmación de la periodista gallega dirige directamente contra los intereses electorales del PP. Así, en un momento de la entrevista, Julia Otero le dice a Sánchez "haber leído", sin citar la fuente, que el PP se había repartido las comisiones municipales en Vitoria por un pacto con Bildu.

"¿Qué me dice? Eso no puede ser, paren las rotativas", respondía en tono irónico Pedro Sánchez , que volvía a encontrar la publicidad de Otero que se reafirmaba en su enunciado e incluso llegaba a dar detalles de ese acuerdo entre los populares y los proetarras.

"Eso no puede ser Julia, ¿y no está abriendo los telediarios?", decía entre risas el presidente del Gobierno.

Pero el problema para Julia Otero y su credibilidad es que se estaba haciendo eco de un bulo, difundido desde el entorno del PNV y del PSE, según denuncia el propio PP y desde luego que no ha desmentido Bildu. Así, las redes sociales han cazado la mentira de la directora de Julia en la Onda, y se lo han criticado con dureza.

Duro desmentido del PP

Pero también ha reaccionado el PP. Desmiente ese acuerdo y recuerda que "los partidos del Gobierno municipal no presiden las comisiones, sino que recaen entre los partidos de la oposición. Dicho grupo, en Vitoria, lo conforman el Partido Popular, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. No es la primera vez que ocurre: el año pasado ocurrió lo mismo. El único cambio ha sido la reducción de los concejales de Podemos, de tres a dos estas últimas municipales, por lo que no pueden presidir comisiones".

Los 'populares' han explicado que, en la Junta de Portavoces celebrada ayer, tanto PNV como PSE-EE, además del resto de partidos, dieron el visto bueno a las presidencias de las comisiones. Desde la formación ahora apuntan tal vez al sentimiento electoral, al señalar que en el último momento, precisamente este viernes de cierre de campaña electoral, dichos partidos "han cambiado su voto".

Según ha indicado el PP, la presidencia de una comisión en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no supone más que establecer el orden de los debates y los turnos de intervención de las distintas iniciativas que en la mayoría de los casos son preguntas que la oposición formula al Gobierno municipal, además de iniciativas de participación ciudadana. En este sentido, ha subrayado que no tiene ninguna función ejecutiva ni supone ninguna retribución extra.

"No existe ningún acuerdo ni pacto ni alianza con Bildu para presidir las Comisiones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esto no es más que una treta del PNV y del PSE-EE, que están muy nerviosos en el último día de campaña electoral para intentar visualizar algo que no es cierto", han sentenciado en el comunicado.

El Partido Popular ha recordado que sus votos han impedido que gobierne EH Bildu en Vitoria, y que socialistas y jeltzales formen ahora mismo Gobierno en Vitoria "gracias a los votos de los seis concejales del Partido Popular".