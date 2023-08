DAZN sube sus precios y los usuarios dejan bien claro en redes su descontento

Desde su llegada a España, la plataforma ha crecido exponencialmente. Sus tarifas también, algo que cada vez gusta menos a sus clientes. En DAZN, entre otras cosas, se ve LaLiga y la F1.

Aunque después de ella han llegado algunas otras, el desembarco de DAZN en España fue hace apenas 4 años. En 2019, aterrizaba en nuestro país una plataforma de streaming que llegaba para revolucionar la forma de ver el deporte. Ofrecía, de forma exclusiva, la temporada completa de MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE, todos los partidos de la Premier League, y la Euroliga de baloncesto.

4 años han pasado y ahora DAZN es una de las grandes. En 2021 se alió con Movistar Plus+ y aquello solo le hizo crecer más: adquirió en exclusiva la explotación del mundial de F1 en España hasta 2023 y, lo más importante, el año pasado se hizo con los derechos de La Liga de fútbol profesional de primera división española durante cinco años.

Quizá por eso ha terminado pasando lo inevitable, lo que muchos pensaban que podría ocurrir pero no creían que terminase llegando. La plataforma ha vuelto a subir los precios de sus suscripciones. De esta forma, de los 4,99 euros al mes que se pagaban inicialmente -allá por 2019- se ha pasado a los 39,99 que van a tener que desembolsar ahora, de forma inmediata, los que quieran seguir disfrutando de todo el catálogo que ofrece la plataforma deportiva. Así quedan las diferentes tarifas:

DAZN Total:

Mensual: 39,99 euros al mes sin permanencia. Antes eran 29,99€.

39,99 euros al mes sin permanencia. Antes eran 29,99€. Anual: 29,99 euros al mes, con un año de permanencia,. Antes eran 24,99€.

29,99 euros al mes, con un año de permanencia,. Antes eran 24,99€. Anual: 349,99 euros por todo el año. Antes eran 299,99€.

DAZN Esencial:

Mensual : 29,99 euros al mes sin permanencia. Antes eran 19,99€.

: 29,99 euros al mes sin permanencia. Antes eran 19,99€. Anual: 19,99 euros al mes, con 12 meses de permanencia. Antes eran 12,99€.

19,99 euros al mes, con 12 meses de permanencia. Antes eran 12,99€. Anual: 239,99 euros por todo el año. Antes eran 149,99€.

Las redes arden con la noticia

Esta subida será inmediata, desde este mismo mes, para los nuevos suscriptores; mientras que para los que ya son usuarios de DAZN el incremento llegará en marzo de 2024. Esta subida, como era de esperar, no ha gustado nada a los suscriptores de la plataforma. Y es que hay que tener en cuenta que no hace ni medio año -fue en enero- que las tarifas ya se encarecieron. Por eso, son muchos los que no han dudado en mostrar su indignación en las redes sociales.

