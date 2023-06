Carlos Herrera desvela en "Mi casa es la tuya" sus conversaciones con el emérito

El locutor de la Cadena COPE fue entrevistado por Bertín Osborne y dejó varios titulares sobre sus conversaciones con el rey emérito y su comida con Pedro Sánchez.

Carlos Herrera recibió anoche a Bertín Osborne para ser entrevistado por el presentador en su programa "Mi casa es la tuya", donde habló sobe sus famosas conversaciones con el rey emérito Juan Carlos I y sobre la comida que tuvo con Pedro Sánchez.

El locutor de la Cadena COPE, que es un fiel defensor de la figura del rey emérito, es también una de sus personas de 'confianza', motivo por el cual mantienen el contacto a pesar de que Herrera viva en España y Juan Carlos I en Abu Dabi: "Yo voy a verle alguna vez, y en alguna ocasión él me distingue otorgándome su confianza, llamándome, sobre todo para informarse. A él lo que le gusta es informarse, que tú le cuentes. Igual que lo hace llamándome a mí, lo hace llamando a muchos más".

Además, el periodista explicó que mantenerse tan bien informado le sirve "para no perjudicar, entre otras cosas, a la acción de su hijo, el Rey de España, que está cercado y presionado por un Gobierno que le es, en algunos casos, si no hostil, digamos que sí algo desagradable".

Carlo Herrera habla sobre su comida con Sánchez

El periodista también le contó a Bertín Osborne cómo fue su primer encuentro con Pedro Sánchez, aún cuando el actual presidente del Gobierno era diputado. El encuentro fue una comida que Carlos Herrera preparó para Sánchez, de quien Herrera se llevó una buena impresión: "La verdad es que es un señor encantador. Me pareció un liberal de izquierdas, un tipo que me pareció muy interesante". Aunque su opinión sobre Sánchez ha cambiado bastante: "Y luego ha traicionado eso o, en ese momento, simulaba otra cosa. No lo sé. Pero luego no ha sido un liberal de izquierdas".

Además de con Pedro Sánchez, el locutor de la COPE también ha tenido oportunidad de comer con otros presidentes del Gobierno, como José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, de quien también habló muy bien en su entrevista con Bertín: "Es un tipo con un extraordinario sentido del humor al que acusan de indolencia, de dejar que los problemas se resuelvan solos. No sé si es del todo cierto. Es un hombre de soluciones llenas de sentido común. Tuvo un final abrupto que no le correspondía, pero la vida es así".