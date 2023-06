El "doctor" Carlos Herrera sorprende a todos con sus opiniones sobre la EVAU

El comunicador de COPE, médico de formación universitaria, da su versión sobre qué pasaría si ahora tuviera que hacer la prueba de acceso a la Universidad para seguir los pasos de su padre.

Seguro que todos sus seguidores lo conocen perfectamente, pero habrá muchos lectores que no sepan que Carlos Herrera cursó, con éxito, además, sus estudios de Medicina hasta llegar a ser licenciado en esa rama del saber. Sin embargo, la radio le tiró mucho más que seguir la dinastía de su padre, dermatólogo de profesión, y las ondas ganaron uno de los profesionales más influyentes de los últimos tiempos.

"Reconozco que los estudios de Medicina me aportaron mucho, pero entendí que lo mejor era dedicarme al periodismo que era lo que me gustaba y jamás me colegié. Pero, ahora que lo pienso, lo tenía que haber hecho, porque eso de tener un número de colegiado...", reconocía Herrera hace ya casi diez años en una entrevista en la Revista OMC.

"En primero de Medicina ya hacía pinitos en la radio, era lo que me entusiasmaba y, aunque estaba convencido de que mi dedicación iba a ser esta que ejerzo, decidí acabar la carrera porque las cosas que se empiezan, hay que acabarlas. Cuando aprobé la última asignatura, algo que me costó la misma vida, tuve que entrevistar al catedrático veinte veces para demostrarle que me gustaba más al periodismo que la Medicina y aquí estoy. Ahora me dedico a esto más inocuo como es el periodismo", comentaba el comunicador almeriense.

Con la Medicina ya olvidada y la comunicación en su máximo apogeo, la prueba de acceso a la Universidad, llamada en algunos lugares EVAU, en otros, EBAU y en términos antiguos, la clásica Selectividad, ha sido tratada esta mañana en un pasaje de Herrera en COPE.

Son estas semanas de nervios y preocupaciones para miles de jóvenes españoles que, después de haber realizado las pruebas para acceder a los estudiantes universitarios, esperan ansiosos las calificaciones que les permitan estudiar lo que ellos desean.

"Cuando yo entré en la escuela, todavía en las mesas que compartías con un compañero había un tintero. Escribíamos con plumilla", ha comentado hoy en su programa Carlos Herrera, que presumía de formar parte de las primeras generaciones que tuvo que pasar por aquello tan traumático de la Selectividad.

Herrera no podría entrar ahora en Medicina

Con el paso de los años, Herrera ha dejado esta opinión sobre lo que han cambiado los tiempos y los requisitos para poder entrar en la Universidad. "Si yo tuviera que hacer ahora la Selectividad, yo no aprobaría el acceso a Medicina, porque ahora para entrar en Medicina necesitas un 13'7 sobre 14 de promedio. Yo no habría entrado", reconocía el comunicador almeriense en su programa en COPE.