Un siniestro dato arruina el programa de Latre en Telecinco antes de su estreno

El popular cómico ha fichado por Mediaset para la franja de Access Prime Time como gran apuesta de la cadena, pero hay una incontestable realidad que no hace presagiar nada bueno.

Se lo avanzábamos este pasado fin de semana en ESdiario y se confirmaba este mismo lunes 6 de mayo, el humorista Carlos Latre ha alcanzado un acuerdo con Mediaset España que supondrá el regreso la próxima temporada del presentador a Telecinco.

El popular imitador volverá a Telecinco con un nuevo formato para el access prime time producido en colaboración con la productora del propio Latre, según ha informado la cadena de Fuencarral.

De esta forma, la principal cadena de Mediaset se apunta a la guerra por esta franja de la televisión y pone a Latre en competencia con el nuevo programa de David Broncano en La 1 de TVE, que como les hemos contado es apuesta personal del presidente del Gobierno Pedro Sánchez (con clara intencionalidad política), y con el líder indiscutible de la televisión, Pablo Motos y El Hormiguerode Antena 3.

Pero todo parece indicar que Motos no va a sentir el aliento de sus rivales en la nuca porque los antecedentes hacen presagiar que no habrá competencia real. En lo que respecta a lo nuevo de Televisión Española en ESdiario ya les hemos contado los malos datos de Broncano en La Resistencia, que apenas promedia un 0’15% de share en Movistar Plus +. No parece que pueda inquietar a El Hormiguero.

Y si nos fijamos en Carlos Latre, los datos son tan desalentadores como pueden resultar siniestros para la nueva etapa de Mediaset… Y es que en ESdiario tenemos el desalentador balance de la última década de Latre con programas propios en televisión y sus audiencias no pueden ser peores, datos que les recopilamos en ESdiario:

Carlos Latre, balace desalentador

Así, en Letris, el programa de La 1 (año 2013) promediaba un 3,8% de cuota de pantalla y tan sólo 330.000 espectadores.

Uno de los nuestros, La 1(2013), otro bajo promedio de un 8% de share y 859.000 espectadores.

Y más recientemente, Boca-zas!, en Disney (año 2016), promediando un testimonial 1% de cuota de pantalla y tan sólo 122.000 telespectadores.

Tal vez por estas cifras, Carlos Latre no era la primera opción, ni la segunda, de Mediaset. Después de su más sonado fracaso en esta franja, con el batacazo de Jorge Javier Vázquez y sus Cuentos Chinos (que no llegó ni a las dos semanas de emisión),“primero tentaron a David Broncano y después manejaron otras opciones, antes que a Carlos Latre”, tal y como han asegurado a ESdiario fuentes del sector audiovisual

En definitiva, Latre volverá así en septiembre a la cadena de Fuencarral en la que ya ha participado en distintos programas a lo largo de los años, espacios como Crónicas Marcianas, Replica o Latrevisión. El humorista e imitador, nacido en Castellón de la Plana en 1979, ha estado ligado al mundo de la radio, el cine o la televisión desde el año 1996.