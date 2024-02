Carlos Latre triunfa con su imitación de Ábalos en 'El Hormiguero': "Sublime"

El colaborador del programa de Antena 3 desató las risas en el plató al convertirse en el doble de acción del socialista, quien se ha convertido en el personaje del momento.

Los hermanos Marc y Álex Márquez visitaron este miércoles El Hormiguero. Tras su entrevista, Carlos Latre hizo una aparición estelar, entrando al plató de Antena3 convertido en José Luis Ábalos, gran protagonista de la actualidad nacional en los últimos días. Y es que, el pasado 20 de febrero, su exasistente personal y chófer, Koldo García Izaguirre, fue detenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Así, Ábalos acabó renunciando a su cargo como presidente de la Comisión Interior del Congreso de los Diputados, pero no ha dimitido como diputado; aunque ahora forma parte del Grupo Mixto y no del Socialista. Precisamente, partiendo de este contexto, Latre entraba en el plató del programa de Pablo Motos arrastrando una manta roja de cuadros, sorprendiendo al presentador, a los hermanos Márquez y a todos los presentes. "Es mi manta. Para tirar de ella, si hace falta", aseguraba, mientras la cámara le hacía un intenso primer plano.

La imitación de Carlos Latre en 'El Hormiguero'

Acto seguido, el Ábalos de Atresmedia hizo una pregunta a los pilotos: "Oye, por cierto, ¿no tendréis un sitio de más en la casa vuestra esa?". "¿Está usted triste?", se interesaba Álex, en tono jocoso. Y la respuesta del cómico no pudo ser más contundente: "Estoy hasta la po***". Tras esto, Motos decidió someter a este falso Ábalos a un tercer grado: "¿Cómo conoció usted a Koldo?". "No se lo va a creer usted. Yo estaba en la biblioteca, estudiando a los etruscos. Llegó Koldo y me dijo: 'Yo soy más de Bizancio'. Y, así, hasta hoy. Que no, hombre, que es broma. Nos encontramos en el bingo". "¿Le ha llamado Sánchez?", quiso saber Motos.

"Llamarme, no me ha llamado, pero me ha dejado un mensaje: 'José Luis, no es nada personal, pero no me vuelvas a llamar en tu p*** vida", afirmaba el colaborador de Antena 3, imitando la voz del presidente del Gobierno. El presentador de El Hormiguero' no quiso desaprovechar la oportunidad de preguntarle por el grupo mixto. "Son majos, me siento al lado de los de Podemos. Mañana voy a un concierto de Macaco", ha bromeado Carlos.

Y es que Latre, metiéndose completamente en su papel, dejó claro que no le iban a echar "ni con KH7": "Es lo único que me queda, me lo han quitado todo. Me han dado de baja de Netflix, me han quitado la tarjeta del Mercadona. El de Yoigo me ha colgado. Me he comprado unos pistachos y estaban cerrados todos. He ido a un 100 Montaditos y no tenían pan. Facebook se ha olvidado de mi cumpleaños. He ido a Afflelou y solo me han dado unas gafas. He hecho un huevo duro y estaba blando. Me he comprado M&M y se me han derretido en la mano". Como despedida, Latre anunciaba que se iba a la zona del "grupo mixto" a esperar a que acabase la emisión, "con los que no hacen nada en el programa", nombrando a Jorge Salvador, director del programa.

Como era de esperar, su participación en El Hormiguero no pasó desapercibida para los espectadores, que no dudaron en piropear al cómico en redes sociales, calificando su imitación de espectacular, brutal o sublime.