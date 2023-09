Telecinco enfrenta su gran apuesta del año contra el éxito de Manel Fuentes

Mediaset quiere ir a por todas esta temporada y la fecha de estreno de lo nuevo de Carlos Sobera lo demuestra, jugándosela, incluso, con una de las grandes bazas de Antena 3.

La nueva temporada llega con grandes enfrentamientos entre las distintas cadenas, pues todas van a jugar sus mejores cartas para hacerse con la audiencia. Este jueves, sin ir más lejos, se vivirá el enfrentamiento entre TVE y su Masterchef Celebrity y el regreso de GH VIP a Telecinco. Pero la principal cadena de Mediaset peleará por conseguir los mejores datos en prime time también contra Antena 3. Esto será los miércoles, a partir de este 13 de septiembre, que será cuando se estrene El musical de tu vida, el show presentador por Carlos Sobera.

Así, este programa de entretenimiento se verá las caras contra The Floor, el concurso de éxito que presenta Manel Fuentes y que ha enganchado a la audiencia, liderando en su debut con un 16,9% de cuota de pantalla y 1.432.00 espectadores. El pasado miércoles Telecinco se enfrentaba a este formato con La caza del encantador, que se conformó con un 8,2% de share. A partir de ahora, la cadena de Atresmedia tendrá que enfrentarse al novedoso formato de Mediaset, que compartirá franja con Viajeros Cuatro y Desmontando en La Sexta, el programa divulgativo presentado por Boris Izaguirre y que verá la luz ese mismo día.

Carlos Sobera se verá las caras con Manel Fuentes

Este jueves 13 de septiembre se emitirá la segunda entrega de The Floor, en Antena 3, cuyo primer programa enganchó con la audiencia. Ese mismo jueves, Telecinco estrena El musical de tu vida, con Carlos Sobera, una adaptación del formato belga The Musical of Your Life, que mezcla géneros tan distintos como el talk show clásico con un estilo de gran producción musical de Broadway con el que se crea una especie de musical en directo inspirado en la vida del invitado. Por ese motivo, el programa de Telecinco contará cada semana con un famoso, siendo Lolita Flores la primera.

🎶 Pase lo que pase, en 'El musical de tu vida' la estrella eres tú 🎶 Muy pronto, estreno en Telecinco pic.twitter.com/aUBmqF0mpU — Mediaset España (@mediasetcom) August 30, 2023

Además de la cantante y actriz, hay más famosos confirmados para que el programa de Telecinco recree su vida. Entre los famosos confirmados se encuentran Miguel Bosé, Tamara Falcó, Paulina Rubio y Ana Obregón. Estos musicales, aunque encajen dentro del formato talk show, repasarán momentos vitales de los invitados y, además, tendrán a profesionales con una dilatada trayectoria en el teatro musical. También se recurrirá a coreografías e interpretaciones de artistas expertos para escenificar algunos de los momentos de la vida de estos famosos. Emoción, música, reencuentros y sorpresas son algunos de los ejes en torno a los que girará este nuevo espacio familiar. En El musical de tu vida los números musicales partirán de canciones muy populares y reconocibles para el gran público, temas que el equipo artístico del programa reinterpretará con gran ingenio y mucho humor.