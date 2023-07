Así le fue al Grand Prix: luces y sombras del regreso del programa más añorado

Ni los mejores pronósticos predijeron lo que supuso la vuelta a la televisión del Grand Prix del verano. Televisión Española estrenaba este lunes la nueva etapa del programa y la nostalgia se adueñaba de una audiencia que disfrutó con las pruebas más clásicas y se quejó de algunos cambios que no acabaron de encajar en el formato original.

Hoy he vuelto a ser ese niño de 8 años que veía el Grand Prix con su abuelo tras un día largo de playa, qué feliz! 🩵 Gracias por hacerlo realidad ✨ #GrandPrixTVE pic.twitter.com/119ZBcwDQ5

Tras casi 20 años de espera, los que eran niños y veían el Grand Prix con sus abuelos dejaron de lado los streamings para volver a sentarse frente al tradicional televisor. Eso sí, la mayoría lo hicieron con un móvil en la mano para comentar cada prueba.

No es solo el programa Grand Prix, es todo lo que nos recuerda. Era veranos en familia, con los abuelos vivos, cenando entre risas, bromas y con la tv alta.

La audiencia demostró que estaba deseando volver a ver un concurso familiar cuyo mayor interés no es otro que disfrutar de gente corriente superando obstáculos y dándose trompazos, un formato divertido y limpio que choca con la tendencia actual.

Con la apuesta por el clásico español, La 1 arrasó con un 26,1% de audiencia y 2.572.000 espectadores, siendo líder en su franja horaria y también el ganador indiscutible del resto del día. Y no solo triunfó en televisión, sino que los usuarios lo convirtieron en el tema más comentado en redes sociales, especialmente en Twitter, donde no paró de hablarse de cada una de las pruebas.

Uno de los temas que más preocupaban a TVE era cómo adaptar el formato para enganchar a un público que ha evolucionado tanto en estas dos décadas. Sin embargo, las pruebas clásicas, los chascarrillos más típicos y la esencia del concurso siguieron funcionando perfectamente, mientras que muchos de las modernizaciones se vieron como cambios forzados por los usuarios.

El nuevo Grand Prix tiene sus cosas buenas y malas. Cristinini me tiene enamorado, pero sus comentarios en las pruebas son insoportables.



El dinosaurio es lo más turbio que puedes encontrarte. La vaquilla mejor no hablar de ella.



Las pruebas nuevas me gustaron; Ramón sublime. pic.twitter.com/2PPZVWRyda