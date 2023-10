Ayuso y Almeida, focos de la ira de Wyoming por el reparto de inmigrantes

El presentador de 'El Intermedio' carga duramente contra los dos dirigentes populares por sus palabras sobre el plan de reparto de migrantes del Gobierno y los tacha de xenófobos.

Es sin duda la polémica de la semana. El traslado de inmigrantes desde Canarias a diferentes puntos de la Península para intentar aliviar la situación extrema que viven las islas con la llegada masiva de personas está incluso quitando un poco el protagonismo a la ley de amnistía. El Gobierno los reparte a lo largo y ancho de la geografía y lo hace sin avisar a las autoridades de las Comunidades y Ayuntamientos receptores.

Todos coinciden en que Canarias necesita ayuda pero no estaría de más que el Ejecutivo de Sánchez hiciera gala de ese diálogo y esa transparencia de la que tanto presumen. Y es que en el caso de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se enteró de la llegada de inmigrantes por avión al aeropuerto Madrid-Barajas por los vídeos filtrados en las redes y de los que después se hicieron eco todos los medios de comunicación.

Este jueves ha expresado que no estaría de menos llamar antes para informar y no hacerlo después de que esté la polémica montada. La propia presidenta avivó las llamas de la misma al declarar durante la semana que no era de recibo que Sánchez tratara a los inmigrantes como si fueran fardos.

Ayuso: “A los inmigrantes no se les puede tratar como fardos. Los van dejando por la península pero el Gobierno no se hace cargo de nada. ¿Qué va a hacer el gobierno para defender las fronteras?” pic.twitter.com/xIZKt37iGS — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 23, 2023

También se sumó a la crítica al Gobierno el alcalde de la capital. José Luis Martínez-Almeida exigía esa información por parte del Gobierno sobre los inmigrantes trasladados para "garantizar la seguridad y la convivencia". Y es que debido a la urgencia que reina en las islas, desbordadas por la crisis migratoria, se están acelerando los trámites y no se conocen, sin ir más lejos, si tienen antecedentes penales en su país de origen.

Wyoming tacha de racistas y xenófobos a Ayuso y Almeida

Estas declaraciones de ambos dirigentes del PP no han gustado al Gran Wyoming, que ha utilizado el altavoz que le da su programa diario en La Sexta para responder y valorar estas palabras. El presentador de El Intermedio cargaba contra ambos políticos y los tachaba de xenófobos. En el caso de Ayuso, le recrimina que “la primera medida para que no sean tratados como fardos es no llamarles de esa manera”; mientras que a Almeida le pide que “ayudaría no hacer este tipo de comentarios que incitan al odio”.

“Así es el PP, que recibe a los migrantes con los brazos abiertos, pero para señalarles a dónde ir, si a Francia o a Portugal”, expresaba Wyoming ante la sonrisa de su compañera Sandra Sabatés. A continuación y para rematar su crítica, volvía a centrarse en la figura de la máxima dirigente popular: “Está claro que a Ayuso no le gusta nada que venga del extranjero. Por eso cuando fue a Nueva York se pidió una tortilla de patatas”.