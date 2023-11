Ana Pardo de Vera pide la ayuda económica a sus lectores para salvar 'Público'

La directora corporativa del diario online anuncia que el medio necesita más suscriptores por los problemas económicos que atraviesan, principalmente, por el ataque informático que sufrieron

La situación del diario Público ha llevado a su directora corporativa y una de las caras más visibles, Ana Pardo de Vera, a dar un paso adelante y tomar una decisión importante de cara al futuro para intentar salvar al medio online progresista. La también habitual periodista en las tertulias televisivas ha protagonizado un vídeo en las redes sociales de Público en el que pide la ayuda económica de sus lectores debido a la situación económica que atraviesan. Una situación que achaca principalmente al ataque informático que sufrieron a finales del mes de octubre de este año 2023.

“Mi pasión por el oficio me ha llevado varias veces a recibir querellas, a luchar por poner luz donde los poderes quieren poner sombra. La pasión por mi trabajo, por la democracia que garantiza, me dice que os pida también vuestra defensa de 'Público'”#YoDefiendoPúblico pic.twitter.com/FGpT3oksyz — Público (@publico_es) November 23, 2023

"La verdad es que no suelo hacer estas cosas, pero debido a la situación que estamos viviendo en el periódico, lo sabréis, no tenía otra opción", comienza explicando la periodista antes de ir al motivo principal del mensaje, que no es otro que pedir más suscripciones para aumentar sus ingresos económicos. "Después del ataque informático que sufrimos la supervivencia de Público, el periódico de referencia de la izquierda, al que tantas veces han intenado silenciar desde la derecha está en el aire", contínua su discurso Pardo de Vera.

"Las consecuencias económicas han sido tan duras que necesitamos la ayuda y el apoyo de todos vosotros. ¿Cómo lo podéis hacer? Entrando en este enlace de aquí o mediante la web y uniéndoos a nosotras como suscriptores", cuenta la directora del medio casi al final del medio tras asegurar que su pasión por el oficio le ha llevado varias veces a recibir querellas "al luchar por poner luz donde los poderes quieren poner sombra".

Pardo de Vera, que esta semana ha sido noticia tras sus ataques a Irene Montero en los platós de televisión, pone incluso una cifra objetivo de suscriptores: 1.900. "Para seguir siendo el medio incómodo, feminista, libre e histórico que hemos sido siempre", concluye la periodista que acaba apelando a la confianza de sus lectores y a su compromiso con el medio para superar este bache que pone en peligro, según sus propias palabras, la supervivencia del diario Público.

Ahora mismo el periódico ofrece tres tipos de suscripción: 29 euros, 19 y 9. Aportaciones económicas que ofrecen ventajas como la navegación sin publicidad, contenidos exclusivos, boletines y regalo de bienvenida. Veremos si sus lectores responden o Ana Pardo de Vera y su equipo tienen que vuscar otras formas de financiación.