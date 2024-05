Melendi protagoniza dos extrañas acciones en la última gala de "La Voz Kids"

El cantante asturiano tuvo una noche de lo más movida en la última gala de 'Audiciones a ciegas' de "La Voz Kids" que se emitió este sábado.

"La Voz Kids" vivía este sábado 25 de mayo su última gala de 'Audiciones a ciegas', convirtiendo ese programa en la última noche que los coaches tenían para terminar de formar sus equipos. Fue una gala llena de tensión en la que los coaches protagonizaron varios piques para intentar convencer a los jóvenes artistas de que se fueran a su equipo.

Uno de esos piques los protagonizaba Melendi y Rosario Flores, y todo para intentar convencer a Estefanía Fernández, una joven de 13 años que acudía al programa para comenzar su carrera musical. Estefanía conquistó rápidamente a Rosario Flores con un tema en francés que hizo que la hija de Lola Flores pulsara el botón nada más empezó la actuación y que además bloqueara a Lola Índigo.

Rosario se veía con posibilidades de conseguir que Estefanía Fernández se fuera a su equipo, pero un segundo antes de que terminara la actuación Melendi también pulsó el botón, algo de lo que Rosario se dio cuenta: "¡Mecachis en la mar, estabas esperando! Melendi, ¿te tenías que dar la vuelta?". Ante al estrategia de Melendi, Rosario Flores llenó de halagos a Estefanía: "Me he quedado impresionada con tu voz y con la facilidad que tienes para cantar. Yo me muero si no te vienes conmigo".

Aunque Melendi intentó hacer lo mismo, Rosario se lo quiso impedir intentando que no hablara: "Mira, Melendi, ¡déjame, que me tienes contenta!". Finalmente, Estefanía eligió quedarse en el equipo de Rosario, algo que llenó de alegría a la coach.

Melendi da una sorpresa a una concursante

Pero ese no fue el único momento que protagonizó Melendi a lo largo de la noche, porque el cantante asturiano sorprendió a Paula Desco, otra participante que pensaba que ningún juez se había girado con su actuación. Cuando la joven aseguraba que "no pasa nada", Melendi sorprendió asegurando que "sí le he dado al botón".

Y es que Melendi pulsó su botón solo dos segundos antes de que terminara la actuación, fue tan justo que se giraron todos a la vez y creyeron que ninguno de los coaches había pulsado le botón. Pero Melendi rápidamente aseguró que quería quedarse con la pequeña valenciana de 10 años, lo que provocó que Paula se echara a llorar inmediatamente: "Emociónate todo lo que quieras y ahora te preguntamos cosas".