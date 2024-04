"La Voz Kids" vive una noche con fallos y concursantes sorpresa

El programa vivió un fallo nunca visto en el que las sillas de los coaches no se giraron durante la actuación de una joven concursante.

La última emisión de "La Voz Kids" nos ha dejado con dos hechos inéditos, uno de ellos que puso a una pequeña concursante contra las cuerdas. Porque Carmen, de 11 años, subía al escenario de "La Voz Kids" llena de ilusión y con ganas de que los coaches se giraran durante su actuación, algo que, en un principio no sucedió.

¡Nunca había pasado en #LaVozKids! 😱 Ningún coach se gira ante esta talent por un problema inédito. 🙄



Pero no fue culpa de Carmen, ni porque no fuera lo suficientemente buena, sino que fue por un fallo técnico. Porque Carmen lo hizo tan bien que Melendi no tardó nada en pulsar su botón, eso sí, sin éxito porque su sillón no se giraba, algo que sorprendió al artista. El mismo fallo le ocurría a Rosario Flores ante el asombro de los familiares de Carmen en el backstage: "Ay, ¿qué ha pasado?".

A pesar de esos pequeños apuros que hubo durante la actuación de Carmen, todo se solucionó cuando David Bisbal pulsó el botón y provocó que las tres sillas se giraran a la vez. Finalmente, la actuación de Carmen hizo pleno de coaches cuando Lola Índigo también pulsaba el botón, y ellos conocedores de la confusión quisieron explicar que había pasado: "Han pasado varias cosas durante la actuación, como que el botón no funcionaba, pero nada ha impedido que nos diésemos la vuelta". La pequeña Carmen finalmente decidió unirse al equipo de Lola Índigo.

Galileo, el hijo de Daniel Diges debuta en "La Voz Kids"

La otra sorpresa de la noche la protagonizó un joven de 15 años llamado Galileo, quien para sorpresa de todos era el hijo del cantante y actor Daniel Diges. Galileo, que quiere seguir los pasos de su padre e introducirse en la música, interpretó una versión de la canción 'Another Love' de Tom Odell con la que logró que Melendi pulsara el botón y le añadiera a su equipo.

Ante la noticia de que Galileo se unía al equipo de Melendi, su padre, Daniel Diges, quiso mostrar lo orgulloso que estaba de él en redes sociales: "Al final parece que si que me sigue los pasos... Como pasan los años y qué orgulloso estoy de la persona tan maravillosa en la que se está convirtiendo".