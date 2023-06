Jordi Évole publica un tuit y recibe una tunda de palos por su fobia al PP

El comunicador aprovecha una publicación de NN GG para cuestionar los valores democráticos de los populares y las respuestas le han sacado algo más que los colores

Jordi Évole no disimula en los últimos tiempos sus tendencias e ideología política y cuando tiene oportunidad en las redes sociales arremete contra PP y Vox.

Pero, tal y como ha comprobado ESdiario, en esta ocasión –y a juzgar por la reacción en las redes sociales- Évole parece haber traspasado una línea roja al cuestionar directamente los valores democráticos del Partido Popular, más concretamente de su organización juvenil, Nuevas Generaciones (NNGG) en Madrid.

El de La Sexta escribía muy avanzaba la noche de este miércoles lo siguiente: “Son tan tan tan demócratas que hace una semana había pucherazo, y ahora les jode votar porque se van de vacaciones”.

Y lo hacía sobre un llamativo tuit de NN GG Madrid, criticando las fechas elegidas por el presidente del Gobierno para celebrar las adelantadas elecciones generales, en el que aparecen Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en bañador disfrutando en una playa. Sobre esa fotografía la organización juvenil del Partido Popular escriben un contundente y llamativo texto: “¿Vacaciones? Los cojones”.

Pese a lo malsonante del tuit de NN GG, lo que realmente parece haber sentado mal a los tuiteros, no hay más que leer las respuestas, ha sido el ataque de Jordi Évole a los valores democráticos de los populares y por eso ha recibido muchos comentarios críticos.

Sigue y poco a poco sacarás toda la bilis… tu puedes Jordi dile a la gente que no saben votar, que son tontos porque no te hacen caso. — Murcianic 🇪🇸🖤 (@Camino_viejo_) May 31, 2023

Resumimos algunas de esas réplicas de tuiteros. “A ti te jode las vacaciones? O los 7 domingos que trabajas al año no incluye el 23J?”, dice un usuario.

Otro va más por el tema económico y lo que puede pasar tras las elecciones del 23 de julio “cómo estás llorando por las subvenciones”. La ironía tampoco ha faltado en algunas de las respuestas críticas con Évole: “Es que claro irse de vacaciones es de fachas, como encender la calefacción o el aire acondicionado”.

Eres tan tan demócrata, que siempre escribes los tuits en una sola dirección. — Arsenico 🇪🇸 🇨🇭🈷️🈴️🈷️ (@Arsenico_bis) May 31, 2023

“Sigue y poco a poco sacarás toda la bilis… tu puedes Jordi dile a la gente que no saben votar, que son tontos porque no te hacen caso”, contesta otro tuitero. Y también sobre su poca imparcialidad política le recuerda otro seguidor: “Eres tan tan demócrata, que siempre escribes los tuits en una sola dirección”.

Jordi Évole y Arnaldo Otegi

O este otro comentario: “Hace no mucho tiempo, pensaba que eras de los pocos periodistas objetivos y críticos que quedaban en España. Viendo en lo que te has convertido, me doy cuenta de mi error. Te has vendido completamente”.

Son cientos los comentarios críticos por el post del presentador de La Sexta, pero terminamos el repaso con uno de ellos especialmente contundente contra él, con pocas palabras “demócratas sin fronteras” y unos dedos señalando a la fotografía que ilustra al tuit, una de Jordi Évole posando muy sonrientemente junto a Arnaldo Otegi, el líder de EH Bildu.