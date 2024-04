Miguel Ángel Muñoz ya conoce quiénes se enfrentarán al nuevo Pekín Express

La plataforma de contenido ha desvelado a las 7 parejas de participantes formada por famosos y anónimos que protagonizarán la nueva edición del reality presentado por el conocido actor.

HBO desvela las siete parejas de concursantes que estarán presentes en la próxima edición de Pekín Express. La nueva etapa del concurso en la plataforma de contenido pondrá a prueba a 14 concursantes, formado por siete famosos que irán acompañados por familiares o conocidos, entre los que podremos ver influencers, actores y hasta deportistas olímpicos profesionales. Una nueva aventura del popular concurso, que contará con Miguel Ángel Muñoz como capitán del barco.

Aunque desconozcamos la fecha del estreno, HBO prevé que el nuevo Pekín Express sea uno de los programas estrella dentro de su programación. Los 14 participantes tendrán que poner a prueba su preparación mental y física durante una dura carrera dividida en etapas que recorre algunos de los lugares más hermosos y desafiantes del mundo.

Los celebrities del nuevo Pekín Express

Octavi Pujades, uno de los actores más polifacéticos con 25 años de trayectoria, participa junto a su hija, Alicia Pujades. El intérprete agradece poder participar en esta nueva edición del programa ya que considera que "Pekín Express es la oportunidad de hacer algo completamente único y diferente en tu vida; y vivir una experiencia así junto a mi hija es todo un regalo". Otra persona del mundo del espectáculo que también se ha animado a vivir esta experiencia es la actriz Miriam Díaz-Aroca. La también periodista contará con la compañía de su madre María Grant.

Gonzalo Miró, presentador apasionado del deporte y la naturaleza, concursa junto a su amigo Ángel Díaz. El espíritu competitivo del colaborador de televisión lo lleva a vivir esta "mayor aventura. Participar en este concurso es un sueño para mucha gente y no me extraña, ¿quién no querría vivir una experiencia así?". Gonzalo tendrá que competir en este reality con la cineasta Álex de la Croix, quien asegura no tener vergüenza para conseguir lo que quiere y que tendrá por compañero a su amigo Guillermo Duque.

El mundo de los influencers estará representado de la mano de Alba Paúl y Álex Domènech, hermano de la conocida creadora de contenido Dulceida. "En cuanto me enteré de la vuelta de Pekín Express, tenía claro que necesitaba participar" asegura Alba Paúl. Ellos dos compartirán desafíos con el conocido actor y humorista Canco Rodríguez, a quién recordamos por su papel de "Barajas" en Aída. El intérprete malagueño tendrá a su amigo David Pulido como pareja en el concurso.

Cierran las siete parejas la exdeportista Gemma Mengual que quiere aportar al programa "los valores que el deporte conlleva: la disciplina, el esfuerzo, la superación y, algo muy importante, la capacidad de resistir a situaciones en las que puedes estar sufriendo, pero sigues adelante". Gemma participará con su amiga Gisela Rovira, pues ambas ganaron la plata olímpica en los Juegos Olímpicos de Pekín.