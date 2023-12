Miguel Ángel Muñoz da la peor de las noticias: muere Daniela Costa a los 42 años

El popular actor ha sido el encargado de dar la triste noticia sobre la muerte de la intérprete, conocida por sus papeles en 'Al salir de clase' y 'Mis adorables vecinos'.

Un nuevo día de luto para la industria audiovisual de nuestro país. Tras el reciente fallecimiento de Itziar Castro, llega otra triste pérdida: ha fallecido Daniela Acosta, actriz conocida por interpretar algunos personajes de míticas series y películas españolas como Al salir de clase, Mentiras, Bajo el mismo cielo, El Comisario, Gavilanes, Lalola o Mis adorables vecinos. La actriz, nacida en 1981 en Barcelona, empezó en el mundo del cine con pequeños papales en películas como No se puede tener todo. El salto a la pequeña pantalla lo daría cuando se trasladó a Madrid.

La noticia de su muerte llegaba a través de una publicación del actor Miguel Ángel Muñoz, compañero de profesión con el que compartió plató y rodaje en la serie Mis adorables vecinos, donde Costa dio vida a Aitana Sagalés de Somontano. "No doy crédito con la vida. Nos lo pasamos muy bien haciendo MAV juntos… Descansa en Paz Daniela Acosta. Familiares y amigos más cercanos, os acompaño en el sentimiento", escribió el artista en su cuenta personal de X, anteriormente conocida como Twitter.

Fallece Daniela Costa a los 42 años

Una nueva pérdida que ha dejado en shock a los cientos de fans que seguían la carrera profesional de la artista. Y es que su fallecimiento ha dejado a todos conmocionados, pues solo tenía 42 años y no se le conocía ninguna enfermedad. Por el momento, se desconocen los motivos por los que ha fallecido, pero muchos piensan que ha tenido que ser debido a un accidente o a un problema de salud inesperado. Habrá que esperar para conocer la causa de este trágico fallecimiento. Sin embargo, el mensaje de Miguel Ángel, ha llevado a muchos usuarios de X e Instagram, a rendir homenaje y a despedir cariñosamente a la actriz

"Estoy en shock. No puedo creerlo", "Menudo palo, era tan joven...", "Me quedo tiesa por favor que yo a esta mujer la he visto en un montón de series qué penica por Dios", "Abrazos para la familia y amigos", son algunos de los mensajes de cariño que se pueden leer en las distintas redes sociales, lo que demuestra que Daniela Costa era una gran mujer. La actriz, no solo se dedicó a la interpretación, sino que también dedicó sus tiempos de parón para reinventarse y emprendió en la industria de los eventos. En su cuenta oficial de LinkedIN, Costa se definía también como "directora de eventos artísticos", por lo que este oficio también marcó su carrera de una manera u otra.

Este 2023 nos ha dejado sin algunos de los grandes rostros de la cultura popular de nuestro país: Concha Velasco, María Jiménez, Itziar Castro, María Teresa Campos, etc. Y ahora, la actriz de Cataluña se ha sumado a esta lista dejando atrás a muchas personas rotas de dolor.