El afilado comentario de una aspirante de Masterchef saca de quicio al jurado

Tamara protagonizó un fuerte encontronazo con Pepe Rodríguez durante una de las pruebas del talent culinario, provocando el enfado tanto del chef como de su compañero Jordi Cruz.

Masterchef 12 se convertía este lunes 22 de abril en un ring. Y es que, una de las aspirantes con delantal negro del talent culinario por excelencia de TVE dio motivos de sobra al jurado para ponerla de patitas en la calle, antes de la prueba de expulsión de la cuarta gala. Tamara no controló su sinceridad y ofendió sobremanera a Pepe Rodríguez y enfadó por ello a Jordi Cruz. La integrante del equipo rojo, tras su caótico cocinado en Guadalajara, llegaba a la prueba de exteriores con la escopeta cargada, arremetiendo contra su capitán de equipo.

La participante rusa lo culpaba de haber perdido ante sus rivales de azul, poniendo en duda sus dotes a la hora de saber delegar. Una actitud que afeó el chef, atacándola con su puesto como encargada de finanzas en la vida real. "No necesito que metas las finanzas en este caso", se ofendió la concursante, tumbando la comparación que acababa de hacerle el cocinero con su profesión. Tamara no se tomó nada bien el hecho de que la pusieran en evidencia por no haber tenido la capacidad de ejecutar un cambio voluntario en su quehacer conminado por su capitán, pese a criticar que, dicho cometido no estaba sirviendo de nada.

El encontronazo entre Tamara y Pepe Rodríguez

"Me incomoda que Pepe ponga un ejemplo de cómo trato a mis clientes, comparándolo con la capitanía de una persona. Te estás metiendo en terreno pantanoso y no voy a dejar ni voy a permitir que me hables así delante de millones de personas", criticó Tamara fuera de cámara, antes de participar en la prueba de eliminación. Acto seguido, el chef le pidió más "actitud" para poder verse en la final, en la que admitió no verse. "¿Y qué haces aquí?", quiso saber Rodríguez. "Para vivir la experiencia. No me dedicaría a la cocina ni loca. Ni loca montaría un restaurante, porque es un trabajo muy duro y son muchísimas horas. Yo tengo un marido, un hijo y una vida que vale muchísimo más que dejarme la vida en un restaurante. Ahora, otro modelo de negocio que esté relacionado con la hostelería, sí, y buscaría a los mejores chefs, los mejores proveedores y a las mejores personas", aclaró con todo lujo de detalle.

"Estoy mejor fuera que dentro. No me gusta rodearme de cerdos y no sé que hago aquí aguantando tonterías" #MasterChef pic.twitter.com/DktiHVOBCw — MasterChef (@MasterChef_es) April 22, 2024

Fue Jordi Cruz quien, indignado por sus palabras, reaccionó cortante: "En 12 años que llevamos haciendo MasterChef es la declaración de intenciones más negativa que he escuchado. Estás hablando con Pepe, pero si estuvieses hablando conmigo, estarías saliendo por la puerta. Me ofende lo que estás diciendo. ¡Mucha gente ha querido entrar! Luchan por estar aquí, donde formamos chefs. La gestión es importante, pero no nos dedicamos a eso. Quiero pensar que has respondido a lo loco y sin pensar demasiado...". Pero la aspirante no iba a dejarle al chef con la última palabra: "Estoy mejor fuera que dentro. Me considero una mujer superafortunada. Tengo una casa maravillosa, un marido comprensivo y que me consiente en todo. No me gusta rodearme de cerdos, ¡y no sé qué hago aquí aguantando tonterías!".