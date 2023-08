El crimen de la Guardia Urbana y el adiós de Sex Education llegan a Netflix

El catálogo de la plataforma llega cargado de estrenos en septiembre. La serie que recrea el mediático caso de Barcelona y el cierre del instituto Moordale centran la atención.

Con septiembre vuelven la rutina, los madrugones y las obligaciones. Porque con la llegada de septiembre toca volver al trabajo, unos, y al cole, los otros. Y entre los millones de estudiantes que lo harán a lo largo y ancho del mundo, se encuentran Otis, Maeve, Eric y Jackson. Los protagonistas de Sex Education vuelven a sentarse en las aulas del del instituto Moordale. Y lo hacen en la cuarta y última temporada de la exitosa serie que Netflix estrena el próximo 21 de septiembre.

La última temporada de Sex Education es uno de los estrenos más destacados del mes que comienza el viernes, pero también El cuerpo en llamas, la miniserie que recrea el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona, o la quinta y última de (Des)encanto.

Estrenos más destacados de Netflix en septiembre

1 septiembre: (Des)encanto (Temporada 5).



Las desventuras de la princesa rebelde creada por Matt Groening llegan a su fin. Ambientada en el reino fantástico medieval de Utopía (Dreamland), cuenta las desventuras de Bean, una princesa rebelde y alcohólica, un duendecillo llamado Elfo y un demonio llamado Luci. En la quinta y última temporada, junto a Elfo y Luci, Bean debe derrotar a su madre y escapar de una profecía que predice que matará a alguien a quien quiere.

3 septiembre: ¿Quién es la loba? (Reality).

6 septiembre : La casa Tahir (Estreno). ¡A su servicio! (Estreno). Infamia (Estreno).

: 7 septiembre: Top Boy (Temporada 3). Un lugar para soñar (Temporada 5). Mi dulce niña (Estreno).

8 septiembre: Tu tiempo llama (Estreno). Las cintas de Rosa Peral (Documental). El cuerpo en llamas (Estreno).



El 4 de mayo de 2017 el cadáver de Pedro Rodríguez, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona de 38 años, fue encontrado carbonizado en un coche quemado cerca del Pantano de Foix. Tras un mediático juicio, Rosa Peral, su pareja en ese momento, y Albert López, su amante, fueron declarados culpables de asesinato con traición y condenados a 25 y 20 años de cárcel respectivamente. Se da la paradoja de que todos ellos compartían profesión, y el triángulo amoroso que formaban había protagonizado los principales escándalos del cuerpo de la Guardia Urbana en los meses anteriores al crimen. Ursula Corberó y Quim Gutiérrez se han metido en la piel de los asesinos.

13 septiembre : Tapie (Estreno).

: 15 septiembre: El reto de Summer (Temporada 2). El Conde (Película).

21 septiembre : Sex Education (Temporada 4).

:

Las puertas del instituto Moordale se abren por última vez en Netflix. Tras su cierre, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en el instituto Cavendish Sixth Form. Otis está nervioso por la creación de su nuevo consultorio sexual, mientras que Eric reza para no convertirse en perdedores de nuevo. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale; ellos pensaban que eran progresistas pero este nuevo colegio es otro nivel. Hay yoga diario en el jardín comunitario, un ambiente de sostenibilidad muy fuerte y un grupo de chicos que son populares por ser... ¿amables? Viv está totalmente atraída por el enfoque no competitivo, dirigido por los estudiantes, mientras que Jackson sigue luchando por olvidar a Cal. Aimee prueba algo nuevo haciendo un curso de Arte y Adam trata de resolver si la educación convencional es para él. En Estados Unidos, Maeve vive su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, donde recibe clases del escritor Thomas Molloy. Otis suspira por ella mientras se adapta a no ser el hijo único en casa, ni el único terapeuta en el campus…

22 septiembre: La canción de los bandidos (Estreno). El amor es ciego (Reality – Temporada 5).

27 septiembre : Suburbanos 2 (Película).

: 28 septiembre: Castlevania: Nocturno (Estreno). El amor está en el aire (Película).

29 septiembre: Nowhere (Película).



Protagonizada por Anna Castillo y Tamar Novas, Mía es una mujer embarazada que, junto a su marido, huye de un país totalitario escondida en un contenedor marítimo. Tras ser forzosamente separados, deberá luchar por su supervivencia cuando una violenta tormenta la arroja al mar. Sola y a la deriva en mitad del océano, Mía se enfrentará a todo para salvar la vida de su hija y reencontrarse con su pareja.