Bean se enfrenta a su madre en el final de (Des)encanto

Las desventuras de la princesa rebelde creada por Matt Groening llegan a su fin. La quinta y última temporada se estrena el próximo 1 de septiembre.

Hace ya mucho tiempo que las princesas no existen. Bueno, más bien no existen como las teníamos concebidas hasta hace poco. Las princesas ya no son chicas débiles que quieren estar guapas para enamorar a sus príncipes. Ahora son guerreras, que se hacen valer por si mismas y que se ponen el mundo por montera.

Tiana, Rapunzel, Mérida o Vaiana son algunas de ellas. Y luego está Bean. Es una princesa a la que el deber le llama, pero ella solo piensa en beber. La rebelde princesa enfurece al rey y siembra el caos con sus amigos, un demonio y un elfo. Fue creada por Matt Groening en 2018 para protagonizar (Des)encanto, una serie de Netflix ambientada en el reino fantástico medieval de Utopía (Dreamland), que cuenta las desventuras de Bean, una princesa rebelde y alcohólica, un duendecillo llamado Elfo y un demonio llamado Luci.

Ahora las desventuras de la joven princesa llegan a su fin, para alegría de su padre el rey. Y es que la plataforma de streaming ha mostrado las primeras imágenes de la que será su quinta y última temporada. Los nuevos capítulos llegarán con la vuelta al cole, ya que su estreno está previsto para el 1 de septiembre.

Escapar de una profecía a toda costa

Según cuenta la sinopsis oficial de la serie, en los nuevos capítulos, junto a Elfo y Luci, Bean debe derrotar a su madre y escapar de una profecía que predice que matará a alguien a quien quiere.

La serie de animación creada por el padre de Los Simpson y Futurama cuenta, en su versión original, con las voces de Abbi Jacobson, Eric André, Nat Faxon, John DiMaggio, Tress MacNeille, Matt Berry, David Herman, Maurice LaMarche, Lucy Montgomery y Billy West.