Mediaset remata a Jorge Javier Vázquez: resucita el Deluxe sin él y con sorpresa

Pese a las profundas renovaciones en Telecinco y Cuatro nada funciona a los de Fuencarral. El nuevo plan es recuperar el formato para las noches de los viernes y sin La Fábrica de la Tele.

La profunda renovación que ha emprendido Alessandro Salem para la nueva Mediaset España no está funcionando, al menos de momento, en cuanto al respaldo de la audiencia.

Si nada lo remedia este mes de octubre, a punto de cerrarse, Telecinco certificará que ya ni siquiera es la segunda opción porque ha conquistado ese puesto La 1 de TVE.

Con formatos que no han funcionado, o al menos no como se esperaba, la dirección de la cadena mira en éxitos pretéritos y por ello ha sacado del cajón un formato no hace mucho tiempo liquidado de la parrilla, el Deluxe.

Será un nuevo programa pero con el mismo esquema, eso sí sin La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame o polémicos espacios como el de Rocío Carrasco, Rociíto.

Esta decisión supone un duro palo para Jorge Javier Vázquez porque pone en evidencia que la cadena -tras la cancelación de Sálvame, Deluxe y más recientemente Cuentos Chinos- no cuenta con él y tampoco con su productora de cabecera.

Santi Acosta y Mandarina

El nuevo programa formará parte del prime-time del viernes e incluirá noticias de cotilleo, famosos, actualidad social y reportajes de actualidad, tal y como adelantaba 20 Minutos. Todo está por decidir, pero lo producirá la empresa Mandarina y presumiblemente vendrá presentado por Santi Acosta -antiguo presentador de Salsa Rosa que recientemente presentó un especial sobre la nieta de Ana Obregón en la misma cadena-.

Las fechas que se manejan para su estreno son mediados de noviembre o finales de ese mismo mes. De no materializarse su colaboración con Acosta, Joaquín Prat, que ahora mismo se hace cargo de Vamos a Ver, sería la segunda opción para conducir el espacio.