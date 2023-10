Cisma en TVE: cazan a directivos y a La Cometa TV mintiendo sobre Álvaro Prieto

Gerardo Iracheta y Eduardo Blanco (director de Mañaneros), señalados por lo trabajadores por mentir descaradamente a la audiencia escudándose en que era una emisión en directo el directo.

Lo que parecía unas imágenes en directo, conseguidas en exclusiva por el programa de TVE, Mañaneros, se ha convertido en un escándalo nacional después de que se haya sabido que realmente no se produjeron en vivo, durante el espacio que conduce Jaime Cantizano.

En el vídeo que ha ofrecido la televisión pública, el propio redactor explicaba que comprobaron los datos con los amigos para saber si era Álvaro Prieto, es decir, hubo premeditación. No eran imágenes captadas casualmente como puede ocurrir en cualquier directo. Para más inri, le colocaron en pantalla el rótulo de ‘exclusiva’.

Todas estas decisiones no se tomaron sobre la marcha. Es decir, la productora externa La Cometa TV tiene una cadena de mando a la que pertenecen Gerardo Iracheta y Eduardo Blanco, entre otros. Y este ya fatídico lunes 16 de octubre, tomaron la decisión premeditada de dar estas imágenes, escudándose en un directo que no existió. Fue una decisión, podrían haber evitado, sí así lo hubiesen decidido, dar esas imágenes y no lo hicieron.

Eran unas imágenes, sin duda, de impacto que se quisieron dar quizás fruto de la desesperación por conseguir la ansiada audiencia que no tiene el programa y de la inexperiencia que esta productora ofrece en este tipo de espacios televisivos, tal y como han señalado a ESdiario fuentes próximas a la cadena pública.

Tal y como aseveran las mismas fuentes, la actuación, que no error, como trata de vender la productora, ha tenido repercusión en los trabajadores de RTVE, que se han levantado contra La Cometa TV y sus responsables “por usar la televisión pública para mentir y lavar su imagen”. Pero, el incendio también se ha extendido a la política y el partido Sumar (socios de Gobierno de Pedro Sánchez) ha presentado una pregunta en el Congreso de los Diputados.

Momento en el que el programa de La 1 emite las imágenes de Álvaro Prieto.

Por su parte, y como les informaba este lunes en exclusiva ESdiario, la familia del joven futbolista estudia emprender acciones legales contra La 1 por emitir esas imágenes que, entienden, atentan contra la intimidad de Álvaro y de su familia.

Trabajadores de TVE 'estallan'

Las críticas de los trabajadores del ente público se dirigen también a su responsable, José Pablo López, porque, según ellos, con la plantilla de Televisión Española no se hubiera producido esta triste emisión que ha dañado a la pública. Y es que López ha vuelto a dar entrada a una productora externa para mantener sus buenas relaciones con el sector televisivo, por lo que pueda pasar en el futuro.

Esos mismos trabajadores explican que, con el cancelado programa de La Plaza (el de las tardes de Jordi González) de producción interna, José Pablo López les tendió una trampa para justificar la entrada de productoras externas: el programa salió tarde en la nueva temporada, cuando ya estaban en emisión Sonsoles Ónega (Y ahora Sonsoles en Antena 3) y Ana Rosa Quintana (TardeAR en Telecinco); con un presentador fuera de juego, como es Jordi González, y en un horario imposible.

Las mentiras tienen las patas muy cortas y en este caso ha durado sólo un día, algo que se supone, habrán aprendido en La Cometa TV, así como deberían haberlo hecho Gerardo Iracheta y Eduardo Blanco, el motín en TVE lo recordarán mucho tiempo.