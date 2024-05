La productora de Masterchef se harta y rompe su silencio: "Pedimos respeto"

Shine Iberia, pocas veces responde a las innumerables polémicas y ha lanzado un comunicado sin precedentes en la historia del concurso de TVE tras las graves acusaciones recibidas.

Se acabó el silencio. Las polémicas están muy arraigadas a Masterchef, pues no hay edición en la que el talent culinario de TVE no se convierta en protagonista de numerosas críticas y su productora, Shine Iberia, pocas veces ha respondido a alguna de esas polémicas. Siempre han preferido guardar silencio por respeto a los concursantes y porque no tendrían tiempo para responder a todas las críticas que llegan. Pero cuando lo hacen, responden con una breve nota en la que aclaran la postura del programa sin entrar en debate, como ocurrió, por ejemplo, con la acusación que vertió Patricia Conde, en la que decía que sus compañeros tomaban determinadas sustancias.

Algo habitual hasta ahora. En las últimas semanas, el concurso de La 1 ha entrado en un huracán del que le está costando salir. El abandono de Tamara, aspirante a chef de la edición actual de Masterchef, ha generado un auténtico alboroto. La exconcursante, tras vivir un tenso enfrentamiento con Jordi Cruz y con sus compañeros, decidió comunicar que abandonaba alegando que no se sentía a gusto, que sentía mucha presión y que no estaba dando todo lo que podía dar: "Entiendo que esto es un programa, pero al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta decisión". Y la reacción del jurado del talent encendió la chispa que provocó la oleada de críticas que lleva recibiendo el programa desde hace semanas.

El comunicado de 'Masterchef' tras la polémica

Cuando Tamara comunicó el abandono, Jordi se acercó a ella, le quitó el delantal de malas formas y le soltó un "ciao, ahí tienes la puerta". Esta reacción no tardó en hacerse en viral, tanto que la propia ministra de Sanidad, Mónica García, criticara en redes sociales al programa, abriendo el melón del trato que MasterChef había dado a una persona que había visibilizado los problemas de salud mental que le estaba causando su participación en el talent. La presión y el volumen de críticas llevó a RTVE a eliminar el episodio, advirtiendo en una publicación en sus redes que lamentaban "la emisión de un contenido que no debió suceder". Otro hecho sin precedentes, pues el ente público tampoco había entrado nunca al trapo ni había tomado ninguna determinación ante las polémicas del programa.

El talent culinario de La 1 guardó silencio. Dos días después, Tamara y Jordi Cruz aparecieron juntos en un vídeo preparando un plato y explicando lo que había sucedido. Tamara negó rotundamente tener problemas de salud mental, al igual que tener problemas con el programa o con los jueces. Pero esto no fue suficiente, pues días después varios exconcursantes informaron a algunos medios de lo que vivieron en el formato de Shine Iberia, de la manipulación, de por lo que les hacían pasar, de las líneas que se traspasaban constantemente. Y Masterchef siguió guardando silencio.

El comunicado de Shine Iberia

Ahora ha sido la productora del programa la que, por primera vez en la historia de Masterchef, ha enviado un extenso y contundente comunicado desmintiendo todas esas informaciones y defendiendo el trabajo tanto del talent como de la propia productora. "El respeto y el bienestar emocional de todas las personas que participan en Masterchef es nuestra absoluta prioridad", comienza el comunicado que ha publicado Shine Iberia en sus redes. "Garantizamos la grabación en un entorno seguro, y por ello un equipo psicológico está a disposición de todos los concursantes antes, durante y después de la emisión del programa, entre otras medidas", añaden. Además, explica que durante los rodajes existen dos personas más de la productora cuya ocupación exclusiva es atender y cuidar las 24 horas del día, los siete días de la semana, a los concursantes.

Así, ponen como ejemplo el caso de David, el legionario terraplanista participante de la actual edición, el cual ha visibilizado en el programa haber tenido problemas de salud mental en su pasado y la ayuda que está suponiendo para él su participación en el concurso. Lo más duro del comunicado es cuando hace referencia a los ataques a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera: "Ante los ataques personales y las descalificaciones a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, desde la productora queremos pedir respeto hacia ellos, y subrayar su gran calidad humana y su profesionalidad. Pepe, Jordi y Samantha son tres grandes nombres del ámbito de la gastronomía de nuestro país, respetados en el sector y muy queridos por los concursantes que han pasado por el programa, así como pieza indispensable del formato desde 2013".

La nota finaliza recordando y haciendo hincapié en que desde Masterchef "se ha fomentado la inclusión, visibilizado la discapacidad y el cuidado de la salud mental, promovido la igualdad de género o reafirmado la importancia de la sostenibilidad y de la atención al medio ambiente". "Nuestra propuesta ha evolucionado en estos 12 años adaptándose a la sociedad, y así continuaremos, reforzando este objetivo con el que nacimos y que hemos venido desarrollando. En cualquier caso, toda situación es un aprendizaje del que tomamos nota".