TVE se tira a la yugular de Patricia Conde con su nueva promo de 'Masterchef'

El talent culinario en su edición famosos está en plena promoción y acaba de lanzar un nuevo avance, en el que se hace alusión a la polémica con la presentadora en la pasada edición.

TVE lo está dando todo con sus promociones de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. El ente público, a través de su 'gabinete de quejas' va generando expectación de lo que está por venir, haciendo humor con los comentarios que siempre envuelven a este talent como que hay favoritos o qué hay que hacer para ganar. En su último vídeo, de hecho, el programa de Shine Iberia, juega también con eso. Y es que, el regreso del concurso culinario está cada vez más cerca de encender los fogones y poner a prueba a los nuevos famosos que se enfrentarán, también, a las valoraciones del jurado.

Porque Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz no se lo pondrán nada fácil, tal y como puede verse en las distintas promociones que ya circulan por las redes sociales. Jesulín de Ubrique, Toñi Moreno, Álvaro Muñoz Escassi, Daniel Illescas, Los Morancos (Jorge y César Cadaval), Genoveva Casanova, Jorge Sanz, Palito Dominguín, Tania Llasera, Blanca Romero, Laura Londoño, Eduardo Casanova, Sandra Gago y Miguel Diosdado, serán los quince aspirantes de esta nueva edición, que se prevé que dejará grandes momentos televisivos. Tal y como ya están haciendo a través de sus promociones. La última, con un zasca a Patricia Conde.

La promo de 'Masterchef' con zasca a Patricia Conde

Como decíamos, TVE ha ido lanzando una serie de promociones para ir calentando motores e ir abriendo boca a la audiencia. Y lo ha hecho con imágenes exclusivas de los concursantes, quienes se han enfrentado al jurado en un particular 'gabinete de quejas'. "Tengo una cosita para regalaros porque tenéis bastante mala fama", decía Jesulín en el anterior vídeo, mientras que a Blanca Romero no le quedaba muy claro cuál era su papel: "Estamos a punto de empezar y yo todavía no sé si me tengo que hacer la chunga, la guapa...". Ahora, días después de este primer vídeo, el ente público ha lanzado uno nuevo, donde destaca una frase en concreto.

¡Cada vez más cerca! Qué ganas de disfrutar de #MCCelebrity 8, una edición llena de cocina 🍽️ y momentazos 😂✨. Nos vemos #muypronto en @La1_tve https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/054uCsAC8V — MasterChef (@MasterChef_es) August 21, 2023

En los primero segundos del nuevo vídeo promocional se ve a Pepe Rodríguez con papeles que contienen, supuestamente, quejas de otros concursantes. En ese momento, se le escucha decir lo siguiente: "Tiene narices la cosa. ¡Qué les apagamos los hornos a propósito!". Jordi Cruz continúa y responde: "Otra tontería". Esto se puede interpretar como un dardo directo a Patricia Conde, ahora copresentadora de José Mota Live Show, y que no ha pasado desapercibido. Y es que, hay que recordar, que la humorista se vio envuelta en una gran polémica en la pasada edición, en la que ella participó, tras acusar al programa de "apagar los hornos".