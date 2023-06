Ana Rosa Quintana estalla sin piedad contra Yolanda Díaz: “eres muy osada”

La conductora de El Programa de Ana Rosa interrumpe a sus colaboradores para lanzar un rotundo mensaje a la vicepresidenta segunda por lo que la de Sumar ha dicho de Alberto Núñez Feijóo.

La mesa política de este martes 20 de junio en El Programa de Ana Rosa daba un repaso a la actualidad, centrada fundamentalmente en los pactos autonómicos entre PP y Vox y las entrevistas concedidas a los medios de comunicación el día anterior por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (a Carlos Alsina en Onda Cero) y las de Alberto Núñez Feijóo (Hora 25) y Yolanda Díaz (Hoy por hoy) en la Cadena SER.

Y precisamente, los contertulios de este martes (Esther Palomera, José Luis Pérez, María Claver y Javier Casqueiro) analizaban las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno en la SER, que critica al presidente del PP, Nuñez Feijóo, por unas declaraciones en las que el líder de la oposición lamentaba que en 2022 se hubiesen perdido muchas horas de horas trabajadas.

El programa de Telecinco emitía un extracto de la entrevista en la que Díaz respondía en antena a Feijóo y replicaba que en España se habían registrado “22 millones de horas laborables más que en el mismo periodo del año anterior”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, y candidata por Sumar, arremetía duramente contra el líder el líder del PP: “No conoce la realidad laboral de este país, no conoce la realidad fiscal de este país y no conoce la realidad financiera de este país. O lo hace por pura ignorancia o miente. Por tanto, insisto, el señor Núñez Feijóo no está preparado para ser presidente del Gobierno”.

Ana Rosa Quintana y Yolanda Díaz

Ana Rosa Quintana interrumpía entonces los argumentos de los colaboradores y era absolutamente contundente contra Yolanda Díaz:

“Hombre, lo que es, es muy osada. Yo no sé si el señor Feijóo es el que más sabe de política fiscal, financiera o laboral, pero desde luego el currículum de Feijóo gestionando Correos, la Seguridad Social, que tiene a sus espaldas cuatro mayorías absolutas… ¡Hombre! Lo comparas con el currículum de Yolanda Díaz y hay una desproporción. Hay que ser muy osada, muy osada”.

Una crítica directa a la candidata de Sumar que, minutos después, recibía otro palo del copresentador de El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat criticaba también abiertamente a Díaz, poniendo en cuestión sus conocimientos en materia económica: “la medida estrella de ministra de Trabajo, que tanto saca pecho de saber de economía es topar los precios, esa es la medida estrella”