Sánchez, triturado en redes por su entrevista con Alsina: “cínico, sinvergüenza"

El presidente del Gobierno concedía, después de 4 años, una entrevista al de Onda Cero. A juzgar por las opiniones de Twitter no ha convencido sino más bien todo lo contrario.

Carlos Alsina es tendencia en Twitter incluso antes de que iniciara, este lunes 19 de junio a las 9 de la noche, su entrevista más deseada (4 años después) al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Más de uno arrancaba el tramo de las 9 con la cita entre Alsina y Sánchez, que visitaba los estudios centrales de Onda Cero, con una demoledora primera pregunta del periodista, la más comentada en las redes sociales, al jefe del Ejecutivo: “usted qué ve cuando se mira en el espejo”…

Y desde ese momento, los tuits y comentarios se han disparado en esta red social que han seguido y tuiteado la entrevista prácticamente en directo, tal y como ha comprobado ESdiario.

Antonio Martín Beaumont realizaba un rápido análisis de la entrevista, que ha durado poco más de 50 minutos: "Alsina le ha hecho una gran entrevista a Sánchez mostrando el contrapoder de los medios cuando al frente hay alguien informado y con coraje. Me quedo como resumen con esto del presidente respetuosamente acorralado por el periodista : 'Yo no miento, cambio de opinión'”.

Sin duda, el momento álgido (y lo que está siendo lo más comentado) se ha producido cuando Carlos Alsina le ha preguntado a Pedro Sánchez “¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente?” y la respuesta del aludido: “Yo no he mentido, he tenido cambios de posición política”.

Comentarios muy parecidos a este, que destacamos como ejemplo: "Esta entrevista se estudiará en todas y cada una de las facultades de periodismo de España. Carlos Alsina en Más de uno tritura y destapa a un cínico, sinvergüenza y mentiroso".

Alsina y Sánchez, tendencia

Otros tuiteros simplemente publicaban el vídeo con el momento exacto de la pregunta de Alsina y ponían emotivos con una carcajada.

Cientos, miles de comentarios y reacciones a la entrevista y todas ellas con un adjetivo común para el presidente "mentiroso": "Alsina le recuerda a Sánchez que se comprometió a no indultar a ningún político Respuesta: 'claro, pero es que cambié de opinión'. El valor de las promesas de Sánchez está supeditado a si le da por cambiar de opinión, Mentiroso".

En definitiva, una hora radiofónica muy escuchada, comentada y que ha supuesto todo un bombazo para la radio de Atresmedia. Cerramos on este comentario del conocido tuitero Pastrana:

"Alsina le pregunta a Sánchez por qué miente tanto y a todo el mundo. Sánchez responde que “he tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado”. Si el edificio de Teruel hubiera estado construido con la cara de Sánchez, jamás se hubiera derrumbado".