Juan del Val pide perdón a Nuria Roca por cómo la llama delante de todos

El colaborador de 'La Roca' ha sufrido un lapsus en pleno directo al dirigirse a su mujer mediante un mote cariñoso, provocando una reacción muy divertida entre los presentes.

No hay domingo sin anécdota en La Roca. El programa que presenta Nuria Roca en La Sexta ha vuelto a regalar a su audiencia un divertido momento protagonizado, como no podía ser de otra manera, por ella misma y su marido, Juan del Val. El colaborador sufría al inicio del espacio un pequeño lapsus que sacaba una sonrisa a todos los presentes en el plató. Y es que ambos, además de compartir vida como matrimonio, trabajan juntos tanto en este formato como en El Hormiguero de Pablo Motos.

Pasar tanto tiempo juntos puede provocar situaciones como la de este domingo, pues ya no hay una barrera que separe la parte personal de la laboral. En esta ocasión ha sido, simplemente, un lapsus, pero no sería raro que, como otras muchas veces, revelasen aspectos íntimos de su día a día. No ha sido el caso, ya que, simplemente, al escritor se le escapaba, durante un debate, un cariñoso mote con el que se refiere a Nuria tras las cámaras. Desde este domingo toda España conoce cómo Del Val llama a su mujer en la intimidad del hogar.

Del Val pide perdón a Nuria por llamarla con este mote

Como decíamos anteriormente, no hay domingo en La Roca sin anécdota o sin dato íntimo del matrimonio. Y, pese a que información de la pareja mediática a mano de todo el mundo, ellos colaboran contando datos interesantes, ya sea en el programa de La Sexta o en el de Antena 3. Gracias a su soltura a la hora de hablar, hemos conocido cómo se produjo su primer beso y qué sintieron o qué manía no soportan del otro, entre otras. Por lo que, cada vez que abren la boca, se vuelve noticia. Como lo de este domingo durante la mesa de debate.

El equipo de La Roca estaba comentando una surrealista noticia. Y es que, el aeropuerto de San Francisco ha contratado a un gato para relajar a los pasajeros más nerviosos. Esta medida, a la presentadora de La Sexta le parecía muy bien. Pero había quienes estaban en contra de esta medida, como su marido. En ese momento, el escritor intentó rebatir el argumento de Nuria, asegurándole que era una estupidez, cuando se le escapó el bonito apelativo con el que la llama en la intimidad: "Cariño, esta es la tontería más grande", soltaba, para disculparse acto seguido tras darse cuenta del lapsus: "Uy, he dicho ‘cariño’, perdón". Este inocente momento provocaba las carcajadas de los presentes en el plató, incluidas las de la propia periodista, que se ha tomado el mote en directo de una forma muy deportiva. "Muy bien, pichurro", le contestaba la presentadora entre risas.