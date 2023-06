Primer acuerdo entre PP y Vox en Baleares: ahora toca negociar la investidura

Tras la salida de Jorge Campos, exlíder de Vox en Islas Baleares, la negociación entre los de Feijóo y Abascal está siendo más fácil. Aún no hay acuerdo para la investidura de Marga Prohens.

Ya se ha firmado un preacuerdo entre PP y Vox en Baleares. Consta de cinco puntos y será la base para negociar en los próximos días, tal y como confirman fuentes populares a ESdiario, el acuerdo de investidura de Marga Prohens.

Este primer acuerdo que ya se ha firmado por ambas partes constituye un primer acercamiento de posturas entre los de Feijóo y los de Abascal en Baleares. Pero se circunscribe únicamente al día de mañana cuando se constituya el Parlament de las Islas Baleares: Vox conseguirá mañana la presidencia de la Mesa de la cámara balear.

Vox sigue insistiendo en entrar en el Govern balear

Tal y como explican a ESdiario fuentes del PP de las Islas Baleares, todavía "no se ha empezado a negociar el acuerdo de investidura de Marga Prohens". Y, aunque este preacuerdo programático constituye la base de las futuras negociaciones, "la investidura se empezará a negociar en los próximos días".

Es más, tal y como apuntan estas mismas fuentes, a día de hoy "Vox sigue insistiendo en entrar en el Gobierno balear, es decir, no quieren un acuerdo de investidura sino un acuerdo de gobierno". Los de Santiago Abascal no dan su brazo a torcer, a pesar de que, inciden los populares, el PP suma más votos que toda la izquierda junta y tan solo le hace falta la abstención de Vox. No es la misma situación que, por ejemplo en Extremadura, donde Maria Guardiola -la líder del PP extremeño- sí que necesita el apoyo (voto favorable) de los de Abascal.

Hoy, además, se ha conocido que Jorge Campos, el que era líder de Vox en Baleares, encabezará la lista de Vox del 23J al Congreso de los Diputados por Islas Baleares. Renunció, por tanto, a su acta de diputado en el Parlamento balear. Tras este movimiento, los populares respiran más tranquilos: "Jorge Campos estaba enrocado en querer ser vicepresidente, quería entrar sí o sí en el Gobierno balear", aseguran a este periódico. Sin el ya ex líder de Vox en las islas, el acuerdo de investidura se asemeja más fácil de conseguir.

Los 5 puntos firmados por PP y Vox

El "preacuerdo programático", tal y como lo denominan las partes negociadoras, constituirá la base para las próximas negociaciones en las que se tratará la investidura de Marga Prohens. Es todo un avance. Pero aún queda bastante por negociar.

Estos son los cinco puntos:

1. Libertad. las personas en el centro de la acción política. Los derechos y la dignidad de las personas estarán siempre en el centro de la acción política, con la que se reforzará en todo lo posible la libertad para desarrollar plenamente sus proyectos de vida. Para ello; se acabará con las políticas y se derogarán aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división, o que ataquen a la unidad de la nación, promoviendo la identidad y cultura de las Illes Balears como parte esencial de la plural riqueza de España. Se consolidará un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto a los docentes, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico. En el ámbito educativo, los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua y se garantizará la voluntariedad de las actividades extracurriculares. Se modificarán las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales.

2. Promoción del comercio, industria, sector primario y turismo. Se creará el marco necesario para la promoción efectiva del comercio, la industria, el sector primario y el turismo como principal motor económico de nuestra Comunidad. Incentivando para ello la actividad empresarial, impulsando ayudas para apoyar a las empresas y autónomos. Reduciendo las tasas autonómicas que impiden el crecimiento y desarrollo del tejido industrial en las Illes Balears. Protegiendo a nuestros productores ante la competencia desleal de terceros países. Acometiendo una rebaja sustancial de impuestos y una reducción contundente del gasto político ineficiente. Todo ello con el objetivo de que el tejido empresarial pueda crear empleos estables y de calidad.

3. Mejora de servicios sociales y de la sanidad pública. En una sociedad en la que en los últimos años se han incrementado las desigualdades y la brecha social, el papel de las políticas sociales debe centrarse en la atención y la protección de aquellos colectivos vulnerables, como niños y adolescentes, mayores, dependientes, personas con discapacidad, con trastorno de salud mental -con especial atención a la prevención de los suicidios- o personas en riesgo de exclusión social, así como reforzar la protección y el apoyo a las familias facilitando la conciliación. Con estos objetivos, se adaptarán los Servicios Sociales a las necesidades actuales haciéndolos más ágiles y flexibles, facilitando así los trámites administrativos para poder atender las necesidades de los ciudadanos mediante una atención personalizada, cercana y a la vez rápida y eficaz, así como se avanzará en una atención social que favorezca una mayor equidad, cohesión y justicia social. La familia es la institución que más soporta las cargas sociales, por lo que se le debe una especial atención en toda la acción de gobierno. De igual forma acometeremos las reformas necesarias en el Sistema de Salud Pública de Baleares con el fin de aumentar la calidad en la prestación de los servicios y reduciendo las listas de espera, atrayendo y fidelizando a los mejores profesionales sanitarios y levantando las trabas existentes como la obligatoriedad del requisito lingüistico.

4. Protección de la mujer, con especial atención a las menores tuteladas. Se garantizará toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores. Se apoyará y asistirá a las víctimas de violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, a la que sufren los niños y la que sufren los ancianos, así como la creciente violencia filio parental. Se instará al Gobierno de España a identificar a los violadores que han salido en libertad gracias a la "ley del sí es si," poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra Comunidad. También se pedirá al Congreso de los Diputados que exija responsabilidades políticas a quienes han colaborado en la puesta en libertad de esos agresores de mujeres. Igualmente, se pedirá la derogación inmediata de esa Ley, sustituyéndola por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente. Por otra parte, se llevará a cabo una auditoría para identificar y llevar ante los tribunales a todos y cada uno de los implicados en el caso de las menores tuteladas abusadas sexualmente. Se trabajará para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer.

5. Seguridad y mafias de la inmigración. Dada la evolución de las llegadas de pateras a las costas de Baleares, que han pasado de unas 199 personas en 2018 a 480 en 2019, y que en 2020 superó las 1.400 y en 2021 fueron 2.392, habiéndose establecido así una ruta migratoria consolidada, se potenciará la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven, y reclamaremos al Gobierno de España la puesta en marcha de nuevos SIVE en nuestra Comunidad.