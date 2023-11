Cristina Pardo hunde a Irene Montero: "Y decías que no te importaban los cargos"

La presentadora de La Sexta critica a la ya ex ministra de Igualdad por su discurso de despedida. Un momento que la de Podemos aprovechó para soltar todo su odio contra Sánchez y compañía

Como no podía ser de otra forma, Irene Montero se fue haciendo ruido durante su despedida. Era lo que quería. Llegó con la escopeta cargada al acto de traspaso de poderes a la que será su sucesora en el Ministerio de Igualdad, Ana Redondo, y disparó principalmente en una dirección: la de Pedro Sánchez. Y es que desde Podemos creen que el líder del PSOE ha sido el que les ha echado del Ejecutivo con la ayuda inestimable de una Yolanda Díaz que tampoco ha tenido problema en dejar de lado la desgastada formación morada.

Esta guerra interna de Podemos con Sumar y externa con PSOE está copando parte de las tertulias de los platós de televisión y este episodio -el del discurso contra Sánchez- ha sido la “comidilla” de todos ellos. Ya contamos en ESdiario las peleas en la izquierda mediática a raíz de lo que está sucediendo con Podemos e Irene Montero con los ataques a la exministra de periodistas como Ana Pardo de Vera, Antonio Maestre o Pedro Vallín, que ha llegado incluso a bromear con la salud mental tanto de Montero como de Ione Belarra.

Ahora se une a ese grupo Cristina Pardo, que desde Más Vale Tarde en La Sexta ha cargado sin miramientos contra Irene Montero por sus palabras en ese acto de traspaso de cartera.

“Chica, si no te gusta Sánchez, podías haber votado en contra en la investidura”, han sido las palabras concretas de Pardo, que además le ha recordado, tanto a Montero como a Belarra que en su día dijeron que a ellas “no les importaban los cargos, sino cambiar las políticas: “Arremeter sin contemplación contra Sánchez porque no te ha nombrado ministra…”.

Está claro que Montero ha utilizado la que ha sido su última aparición como miembro del Gobierno para avivar las llamas y agitar el avispero una vez se ha visto fuera de él. Habrá que ver políticamente donde le llevan sus siguientes pasos, pero lo que parece claro es que la denominada izquierda mediática ya tiene una nueva figura a la que seguir y no es la suya ni la de su partido, sino la de Yolanda Díaz y Sumar.