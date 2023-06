Puigcorbé ataca a ERC: "¡Espero que nadie os vote nunca más, hijos de p...!"

El actor, que abandonara la formación independentista siendo concejal y diputado provincial de Cultura en Barcelona arremete con dureza contra sus ex compañeros de partido.

El actor Juanjo Puigcorbé está inmerso en el rodaje Escape, una película producida por Martin Scorsese y dirigida por Rodrigo Cortés en la que el catalán participa. Y ha sido con el anuncio del filme con lo que ha aprovechado para arremeter contra Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido independentista del que el actor formaba parte hasta junio de 2019.

Este martes por la tarde, el intérprete compartió la noticia de que Martin Scorsese producirá el largometraje, en el que compartirá escenas con Mario Casas, Anna Castillo, Willy Toledo, Blanca Portillo y José Sacristán.

Pero, al retuitearlo, escribió para destacar que ha estado "7 años sin poder trabajar en Barcelona".

"Hoy estoy en Madrid para presentar una de las series en las que he trabajado, más esta magnífica película", tuiteó tal y como recoge 20 minutos, haciendo referencia también a la serie Entre tierras, de Antena 3.

Després de 7 anys de no poder treballar a Barcelona, avui sóc a Madrid per presentar 1 de les sèries en les he que treballat, +aquesta magnífica película.

Gràcies erc per les vostres GANIVETADES. Espero que NINGÚ US VOTI MAI MÉS, colla de fdp!!! (Ex-número 2 d’erc a BCN) https://t.co/GNAv2HDhpJ — Juanjo Puigcorbé (@jpuigcorbe) June 13, 2023

Tras esto, Puigcorbé, que en marzo de 2015 entró en Esquerra Republicana de Catalunya como número dos para las elecciones municipales de Barcelona, atacó al que fue su partido durante cuatro años.

"Gracias ERC por vuestras cuchilladas. ¡Espero que ninguno os vote nunca más, panda de hijos de...!", sentenció el actor, que, durante su etapa en la formación independentista, fue concejal del ayuntamiento de la ciudad condal y diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Barcelona.

En junio de 2018, anunció que dimitía de sus funciones "por motivos personales", aunque ERC aseguró que este cese fue pedido por el partido debido a un informe en el que se le acusaba de "soberbia y menosprecio" hacia funcionarios de la diputación.

Puigcorbé y el partido de Rufián

Puigcorbé negó esta información y alegó que estas eran "acusaciones anónimas" que formaban parte de un informe que aún no estaba terminado y, semanas después de su anuncio, aseguró que no renunciaba y que pasaría a ser concejal y diputado no adscrito.

"El mundo verá qué ha pasado y creo que será muy clarificador para todo el mundo. Todos podemos adivinar qué ha pasado", defendió el barcelonés, que presentó un requerimiento para que se aclarara lo sucedido.

Tras concluir los cuatro años de mandato, en verano de 2019, el intérprete dejó la política tras proclamar que "recibió una cuchillada por la espalda en una de las acciones más vergonzosas y sin precedentes de la historia de ambas instituciones" en las que trabajaba.

Por tanto, tal y como afirma la mencionada publicación, es posible que la mención que hace ahora en Twitter a esos "7 años sin poder trabajar en Barcelona" se refiera a este tiempo que ha estado en ERC y a las consecuencias de su sonada marcha.