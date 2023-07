Los Sanfermines se quedan, de nuevo, sin su mítico narrador por un gran motivo

Un año más, el veterano e icónico Javier Solano se queda sin contar por segundo año consecutivo los encierros de Pamplona en TVE, que comenzaron este viernes y finalizan el 14 de julio.

RTVE ha realizado un increíble despliegue para retransmitir San Fermín 2023: unos 100 profesionales y 32 cámaras. Y todo para que se pueda seguir a través de La Uno, el Canal 24 horas, TVE Internacional, RNE, Radio 5, Radio Exterior y RTVE Play. Como novedad, el ente público anunciaba la incorporación de una nueva sección hecha con Inteligencia Artificial (IA) que dará mucho juego, contando con la "intervención" del escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway. Como presentadores en televisión repiten Julian Iantzi y Ana Prada, junto al experto corredor Teo Lázaro. Pero, ¿quién sigue faltando en esta ecuación?

Los encierros de los sanfermines se han convertido en una tradición televisiva en nuestro país desde 1988, aunque para verlos requiere de fuerza de voluntad por las horas y el personal de TVE tiene que darse unos buenos madrugones. Durante todos estos años, el periodista Javier Solano ha sido el comentarista y productor ejecutivo de las retransmisiones de los encierros. Sin embargo, por segundo año consecutivo, la voz de los sanfermines vuelve a quedarse fuera y no estará ante los micrófonos de la Corporación.

Javier Solano, voz de la retransmisión de los encierros

La causa no es otra que su jubilación. Debido a ella, el veterano e icónico narrador no puede ser contratado nuevamente por su antigua empresa. Según el convenio de RTVE, los trabajadores que se retiran, como ocurrió con los prejubilados en 2006, no pueden regresar, ni siquiera como colaboradores. En aquel momento, casi 2.000 empleados de la casa se despidieron en un ERE que redujo considerablemente la plantilla y afectó principalmente a aquellos mayores de 52 años.

Es por eso que, por mucho que estuviésemos acostumbrados a su voz, Solano tampoco podrá estar en el micrófono este año. Recordaremos siempre cómo se mantenía en silencio durante el encierro en directo y analizando luego todos los detalles que podrían haber pasado desapercibidos a simple vista. Los Sanfermines pasados sí acudió al set de la cadena pública, tras entrar los 6 toros en la plaza, para pasar el testigo simbólicamente y comentar algunos detalles de la primera carrera. Ahora, el encargado de esta tarea es el corredor Teo Lázaro, quien ya debutó en 2022.