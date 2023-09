El nuevo destino de Mariló Montero que nadie vio venir tras el adiós a Mediaset

La presentadora volverá a ponerse ante las cámaras para iniciar una nueva aventura televisiva y lo hará de la mano de Antena 3 y en uno de sus grandes programas de referencia.

La nueva temporada televisiva no ha empezado todavía para algunos programas. Sin ir más lejos, lo nuevo de Ana Rosa Quintana no se estrena hasta la próxima semana. Pero los que sí han iniciado el curso, no has terminado de perfilar el equipo. Eso ha pasado en Antena 3. La principal cadena de Atresmedia ha fichado a una ex de Mediaset para reforzar uno de sus programas más veteranos. Mariló Montero ya puede presumir de tener nuevo trabajo en televisión, pues se ha incorporado a Espejo Público. El matinal de Susanna Griso ya había revolucionado el panorama con su elenco de colaboradores y lo ha vuelto a hacer con el fichaje de la presentadora.

Con este proyecto, Mariló volverá a trabajar con Susanna en el matinal de Antena 3 como ya hizo hace ya algunos años. Y es que, Espejo Público no deja de sorprender con sus nuevos colaboradores tras incorporar a su equipo a Miquel Valls, Laura Fa o incluso a Gema López. Todo esto sin tener en cuenta que quien dirige la sección del corazón del formato de Atresmedia es Alberto Díaz, el exdirector de Sálvame.

El fichaje de Mariló Montero por Antena 3

Mariló Montero inicia, así, un nuevo curso televisivo alejada de Mediaset, volviendo a cambiar de cadena. El año pasado saltó a la televisión nacional gracias a Cuatro como presentadora sustituta de Marta Flich, quien estaba de baja por maternidad, en Todo es mentira. Allí se consolidó como presentadora de Mediaset España hasta tal punto que presentó sus Campanadas junto a Risto Mejide. Pero, en ese mismo curso, la presentadora hizo algunos pinitos por Antena 3, ya que se convirtió en concursante de la última edición de El Desafío, presentado por Roberto Leal.

De esta forma, la presentadora estaba a la vez en ambos grupos de comunicación. Asimismo, Mariló se dejó ver, de forma puntual, por La Uno de RTVE. Sin ir más lejos, estuvo presente en el debate posterior al especial de Lazos de sangre en homenaje a María Teresa Campos. Ahora, la presentadora estará muy presente en el grupo de San Sebastián de los Reyes, decantándose por el programa de Susanna Griso y así seguir vinculada a la televisión nacional. Como comentábamos, la presentadora ya estuvo en el plató del matinal para comentar varias cuestiones relacionadas con la actualidad. Un trabajo que terminó pero que ahora retoma en un momento en el que desde Atresmedia, lo están dando todo con los fichajes con los que pretenden hacer frente a las novedades de Telecinco.