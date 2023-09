¿Cuánto cobra Raquel Sánchez Silva por El Conquistador? Su sueldo al descubierto

RTVE hace público el sueldo de la presentadora y de su compañero, Julian Iantzi, en este programa que está siendo una de las grandes apuestas del inicio de temporada televisiva en TVE.

‘El Conquistador’ sigue su camino en TVE de más a menos. El reality de aventuras que cuenta con una extensa y brillante carrera en ETB aterrizó con fuerza en La 1 pero poco a poco se está deshinchando, lo que demuestra que es realmente difícil, con toda la competencia y las opciones que hay para el espectador, mantenerse en lo más alto. Y con el coste de un programa de estas características. Y es que, tal y como contamos en ESdiario, este producto y la emisión de 14 episodios le costó al ente público casi 6 millones de euros.

El cuarto capítulo del programa aventurero cosechó este lunes un 9% de cuota y 776.000 espectadores, lo que lo convierte en el peor dato hasta la fecha en unos lunes dominados por la serie turca 'Hermanos', en Antena 3. Más allá de audiencias, el espacio que presentan Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi también ha dejado momentos polémicos como algún rifirrafe entre uno de los capitanes de los equipos, Patxi Salinas, y la propia presentadora; o la polémica con la bandera de España.

Los sueldos de Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi por 'El Conquistador'

Este martes el portal de Transparencia de RTVE ha hecho pública la cantidad de dinero que reciben ambos presentadores de ‘El Conquistador’. Como era de esperar, por tener un nombre más reconocible para la audiencia, Raquel Sánchez Silva cobra bastante más que su compañero.

Raquel Sánchez Silva: 98.000 euros

Julian Iantzi: 68.282,64 euros

Estas cifras corresponden a todas las grabaciones del programa, es decir, no para cada capítulo. En total, la presentadora que hace unas semanas estuvo de nuevo en boca de todos por el estreno en Netflix del documental sobre su pareja fallecida Mario Biondo, se embolsa casi 30.000 euros más que Iantzi, con un recorrido más extenso en la tele vasca, aunque también se le ha podido ver en programas de Antena 3, Cuatro y La Sexta.

Los capitanes de 'El Conquistador' Cesc Escolà y Joana Pastrana junto a los presentadores Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi.

Según informa el medio TVienes, estas cifras podrían variar ya que primero, no se incluyen los debates y segundo, están sujetas “a liquidación al finalizar el producto”. Por ello, en caso de una posible cancelación y por lo tanto no acabar con la producción, las cantidades serían menores. En cuanto a los capitanes (el exfutbolista Patxi Salinas, la boxeadora Joana Pastrana y el profesional del fitness Cesc Escolà) no han trascendido sus sueldos.