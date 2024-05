ESdiario lanza su canal de Whatsapp: únete y no te pierdas nada de la actualidad

Tendrás a tu disposición de la manera más rápida y sencilla todos los contenidos de manera gratuita. Todo ello a través de una aplicación accesible que prácticamente todos conocemos.

Sin duda alguna si hay una red social que utilizan personas de todas las edades y día a día de manera continua esa es Whatsapp. Además de para hablar con nuestra familia, amigos o compañeros de trabajo, de un tiempo a esta parte se ha convertido en una gran herramienta para compartir contenido desde una web u organización. Es por ello que ESdiario lanza su nuevo canal de Whatsapp para que sigas toda la actualidad. Pincha aquí para acceder al canal, únete y no te pierdas ninguna noticia.

Desde la más pura actualidad política hasta artículos de investigación, pasando por el mejor análisis con las piezas de opinión, todo ello estará disponible de manera rápida y sencilla a través de este canal de Whatsapp por el que cada día pasaremos una selección de lo que necesitas para estar informado y formar tu propio pensamiento. No hay que pasar por alto tampoco las noticias destacadas de las secciones de Andalucía, Castilla y León y Castilla La-Mancha, así como las informaciones relacionadas con los medios de comunicación de nuestro país y sus protagonistas.

Como no todo es política no hay que olvidar el Chismógrafo de ESdiario, donde podrás encontrar las noticias y 'chismes' sobre la prensa rosa, el mundo del corazón y los programas de televisión. A todo esto hay que añadir las recetas, consejos de salud, belleza, estética... de secciones como 'esTendencia' o 'esdEStilo' y el mejor deporte. Esta variedad de noticias formará parte de las publicaciones que recibirás en nuestro canal de Whatsapp gratuito. Así que no lo dudes y únete pinchando en este enlace.