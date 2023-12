Bomba: escándalo con la edad de una participante de 'La isla de las tentaciones'

Las redes han estallado al darse cuenta de un pequeño pero importante detalle sobre la edad de Andrea y cuando comenzó su relación con su pareja Álvaro, que no ha salido muy bien parado.

La séptima edición de La isla de las Tentaciones aún no ha arrancado y la polémica ya está servida. Una palabra que va ligada a este formato desde su aparición en la parrilla de Telecinco y que no deja de sorprendernos a cada temporada que pasa. Esta edición, como es habitual, ya está grabada antes de su emisión y la principal cadena de Mediaset ya ha comenzado a promocionarlo a bombo y platillo. Sin embargo, en esos anuncios clásicos en los que se presenta a los participantes de este año, un pequeño detalle se les ha escapado a los encargados del reality pero no así a los ávidos usuarios de las redes sociales que, como siempre, no han tardado en darse cuenta de ese pequeño pero importante detalle.

Parecía que lo más destacable de esta edición era la presencia de Alba Casillas, prima del histórico portero del Real Madrid y la Selección Iker Casillas. Sin embargo la bomba ha estallado a raíz de la edad de una de las participantes de La isla de las tentaciones 7. Se trata de Andrea, que ahora tiene 18 años, y su pareja Álvaro, de 26. Son de Málaga y en su presentación cuentan cómo se conocieron: fue un flechazo a primera vista pero él tenía novia por aquel entonces; una vez terminada esta relación, volvió en busca de Andrea para iniciar su historia de amor. Llevan dos años juntos. En este último dato está la clave de la polémica.

A lo mejor de primeras parece que no se ve nada raro a parte de la evidente diferencia de edad. Eso debieron pensar los productores del programa, pero como decimos, las redes sociales son peligrosas y siempre están al tanto. Y es que, echando cuentas y si llevan dos años de pareja, Álvaro habría empezado su relación con Andrea cuando esta era todavía menor de edad siendo él ya adulto. Ella tendría 16 y él 24 en ese momento.

Es por ello que las redes se han llenado de comentarios, cargando contra el programa y también contra el propio Álvaro, al que lanzan graves acusaciones por mantener una relación, en su día, con una todavía menor de edad. Algunos incluso utilizan la palabra pedofilia tanto para atacar al propio participante como al programa, al que acusan de “blanquear” esta situación. Estos son sólo algunos de los cientos de ejemplos de mensajes criticando tanto a Telecinco como al propio Álvaro y que se pueden comprobar en las respuestas al post de Mediaset.

Según la Sociedad Española de Medicina Interna, la pedofilia es el trastorno psiquiátrico en el que el afectado tiene excitación o placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes, con frecuencia entre 8 y 12 años. También hay que recordar que en España la edad mínima para consentir una relación sexual se sitúa a partir de los 16 años.

Por lo tanto y según nuestro ordenamiento jurídico, la relación sexual con un menor de 16 es delito ya que la norma entiende que el menor no tiene capacidad para consentir, aunque no habría delito con la excepción de que la relación se produzca entre personas que tienen una edad y madurez similar.

La polémica está servida, como no podía ser de otra forma, en otra edición más de La isla de las tentaciones que ya empieza fuerte antes incluso de echar a rodar en antena.