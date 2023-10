Estas son las culpables, según Jordi González, de la cancelación de "La plaza"

El presentador se ha sincerado en la radio y ha analizado la cancelación de su programa en Televisión Española, culpando a sus dos grandes competidoras de ello.

Este mes de septiembre, Jordi González regresaba a Televisión Española para presentar "La plaza", un magacín emplazado en las tardes de la cadena pública y que llegaba con el objetivo de ser una de las grandes apuestas de La 1 en esta nueva temporada. Un objetivo que no se ha cumplido, porque el programa tan solo aguantaba ocho programas antes de ser cancelado por sus bajos números de audiencia.

Ahora, una semana después de que su programa fuera cancelado, el presentador ha hecho balance de todo esto en el programa "El matí" de Catalunya Ràdio, donde también ha aprovechado para atacar a las que han sido sus competidoras durante estos ochos programas, Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega.

El presentador ha reconocido que "no sé si no se acertó en el formato, en la hora de emisión, en salir a la misma hora que salen otras cadenas con tanques y todo tipo de recursos brutales". Aunque también ha reconocido que, para él, fue un acierto cancelar el programa: "Lo mejor que le puede pasar a una cosa que no funciona es pararla de la mejor manera, y de la forma menos traumática. Si se puede reformular, se reformula".

Jordi González lanza un palo a Ana Rosa y Sonsoles Ónega

Pero Jordi González no solo ha hecho balance de la cancelación, también ha buscado culpables fuera de TVE, y los ha encontrado en "TardeAR" y "Y ahora Sonsoles": "Si coincide este directo en la hora de emisión con programa que se están gastando una millonada en cosas que son muy interesantes, pero a la vez muy escabrosas...".

Y es que el presentador tiene claro que lo que hacen Ana Rosa y Sonsoles "son cosas que no se pueden hacer en Televisión Española, ni en Televisión de Catalunya". Además, ha puesto de ejemplo el trato que ambos programas han dado al caso de Daniel Sancho: "No me imagino a TV3 hablando de Daniel Sancho toda la tarde, porque ya no hay información... Solo hay morbosidad. Lo que ha pasado con este tío y lo que ha pasado hace dos meses está listo para sentencia".

"La plaza" volverá en el futuro a La 1

A pesar de su reciente cancelación, que tal y como explica Jordi González estuvo motivada por los malos datos en las tardes que estaban provocando "daños colaterales a programas que algunas tardes eran líderes. No había más remedio que embargarlo y reformatearlo", desde el ente público ya están trabajando en traerlo de vuelta: "No es una cancelación, es una suspensión. Es como cuando pierdes una tarjeta, que la suspendes, pero no la cancelas por si la vuelves a encontrar. Están reformulando 'La plaza' para pasarlo al fin de semana".