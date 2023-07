TVE la lía con un tweet de Curro Jiménez que se ve obligada a borrar

La reposición de la mítica serie en la web del ente público fue anunciada de un modo cuanto menos curioso en las redes sociales de la institución que preside Elena Sánchez.

Varias generaciones de españoles comenzaron a ver la televisión en color con Curro Jiménez, una de las series más icónicas de la historia de la pequeña pantalla en televisión. Sancho Gracia, Álvaro de Luna y Pepe Sancho, los tres ya fallecidos, eran los grandes protagonistas de una producción que, pese a contar tan solo con 40 episodios entre diciembre de 1976 y marzo de 1978, quedó para siempre en el inconsciente colectivo.

Desde aquel momento han sido numerosísimas las reposiciones que ha tenido una serie rodada en la serranía de Ronda en la que se recuperaban las andanzas del tradicional bandolero español. Ahora se puede volver a ver, de manera íntegra, en la web de Radio Televisión Española.

Hasta aquí, todo normal. La polémica llegó a partir de la manera en la que el ente público anunció la reedición de la serie que llevó al estrellato al trío protagonista. El community manager de Televisión Española no se cortó un pelo a la hora de relacionar a Curro Jiménez con el progresismo, estrechamente vinculado, qué casualidad, con las políticas de izquierda.

"El bandolero Curro Jiménez vuelve a RTVE tras 45 años, conquistando a varias generaciones con su espíritu progresista", se pudo leer en Twitter, en un alarde de enrevesamiento que, después de unas cuantas horas elevado a lo público, tuvo que ser borrado por parte de los responsables de redes sociales del ente público.

Jajajjajaaja que Curro Jiménez era progresista, jajajajajaj madre mía los de los Viernes Negros, y luego que porque Feijoo no quería el debate de TVE, menuda banda de HDLGP. https://t.co/upyWnSaun1 — DocHollyday7 (@DHollyday7) July 6, 2023

En el poco tiempo que el tweet estuvo publicado fueron numerosas las críticas recibidas. "Jajajjajaaja que Curro Jiménez era progresista, jajajajajaj madre mía los de los Viernes Negros, y luego que porque Feijoo no quería el debate de TVE, menuda banda de HDLGP", fue solo una de ellas.

Curro Jiménez, progresista para RTVE

"Pues no, no es una cuenta parodia", comentó otro internauta. "Y ecosostenible también", aseguró un tercero. "¿Espíritu progresista. Definitivamente, habéis perdido el norte. ¡Qué poquito os queda! Espero que la #Mareazul no tenga complejos (sería una decepción que los tuviera) y os ponga de patitas en la calle. En breve, vendrá el progreso que no el progresismo…», comentó otro. «¿Vais a politizar también a Curro Jiménez?!!!», se preguntaba uno de los últimos.

Quizá tuviera algo que ver la proximidad de las elecciones generales del próximo domingo 23 de julio para la publicación de un tweet que creó evidente polémica hasta el punto de que tuvo que ser retirado.