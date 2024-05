Conmoción al filtrarse el estado mental del Emérito: el Rey asume lo que hay

El padre de Felipe VI vuelve a viajar a España con cierta frecuencia. Unas visitas que ya por fin se han normalizado y no levantan tanto revuelo pero ahora conocemos datos inquietantes.

El Rey Emérito ya ha visitado España este año más que en 2023 y es que las visitas de Don Juan Carlos a nuestro país ya prácticamente se han normalizado. Lejos queda todo el revuelo mediático que suscitó su primera visita a Sanxenxo tras dos años de ausencia, coincidiendo su residencia en Abu Dabi con la pandemia del coronavirus.

Juan Carlos I ha pasado de nuevo unos días en España y regresará en las próximas semanas para participar en las regatas en aguas gallegas. Después de trascender que Don Juan Carlos va a demandar a The Time por sus informaciones sobre él y las relaciones con los actuales Reyes de España conocemos más detalles de cómo ha llevado su salida de Madrid.

No todo ha sido fácil, más bien lo contrario. Gracias a unas revelaciones de Pilar Eyre conocemos que el Emérito incluso ha atravesado por problemas mentales, una fobia tremenda, por los asuntos que mancharon su imagen. El Rey Emérito tenía pánico por su seguridad.

Cuenta Eyre que cuando se autoexilió en tierras árabes “al principio sentía una nostalgia atroz de España, pero no se atrevía ni siquiera a venir de visita por temor a que lo agredieran por la calle”.

Y revela que era un asunto de poco equilibrio mental bastante serio: “Llegó a tener pesadillas recurrentes con este hecho y se despertaba en medio de la noche bañado en sudor. Un amigo de Juan Carlos me confiesa que ‘creía que iría a comer a un restaurante y le tirarían un tomatazo y yo le dije que tampoco sería el primero’. Porque lo mismo le pasaba cuando era Príncipe y viajaba con Sofía a todos los rincones de España. ‘Y le oí reír por primera vez desde que se fue al exilio’”.

Don Juan Carlos no morirá en España

Sobre su posible regreso a España esta persona tan íntima del ex Jefe del Estado lo tiene claro: “ahora ya no tiene la esperanza de regresar. Cuando pregunto si está resignado, me dicen que ‘resignación’ no es la palabra, ‘está hecho a eso y ya no le duele’”.

Del futuro más inmediato para Don Juan Carlos también habla este amigo. Pilar Eyre afronta el asunto de su posible traslado de residencia a Ginebra, algo que desmiente: “irá como hasta ahora para ver a su hija, sus amigos o sus banqueros, pero en Abu Dabi está fenomenal, tiene los mejores cuidados médicos, vive en el más lujoso de los entornos, solo debe mover un dedo para que cumplan sus más mínimos deseos… Lo tiene todo pagado al más alto nivel hasta el día en que se muera”.

Y sobre esta muerte, cuentan que se producirá fuera de España y que es algo que también tiene asumido el padre del Rey Felipe:

“’Ya tiene asumido que lo hará lejos de España. Yo arguyo que eso será terrible ¿por qué? ¡No pasará nada! ¡Lo llevarán a Madrid, le harán una ceremonia corta y solemne y tal, y a otra cosa!’”, cierra Eyre en su blog de la revista Lecturas.