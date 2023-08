El meteorólogo de Canal Sur se corona en Twitter analizando la ola de calor

Dos olas de calor hemos sufrido ya en lo que llevamos de verano, y no serán las últimas. De hecho, la tercera está prácticamente encima y muchos se preguntan cuánto más podremos soportar.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no para de darnos disgustos, pues la tercera ola de calor de este verano ya asoma. La Agencia ha avisado de las altas temperatura que se esperan en toda la Península, especialmente en el sur y centro del país. Además, comunidades como Madrid tendrán activas, durante la jornada del miércoles, alertas rojas por temperaturas extremas. Por su parte, en el sur, especialmente la zona de Jaén, sufrirá un acusado ascenso de los termómetros durante toda la semana.

Así informó, precisamente, el meteorólogo de Canal Sur, Carlos Almansa, durante el informativo del lunes por la noche. Durante su intervención avisaba de las altas temperaturas que azotarían Andalucía y aprovechó para dar un mensaje entre irónico y preocupante. Un comentario que se ha movido en Twitter, haciéndose viral y sumando cientos de reacciones y comentarios. El hombre del tiempo de la autonómica andaluza es conocido por su camaradería, en la que se apoyó para hacer una broma al final del parte.

El meteorólogo y la extinción en Canal Sur

Todos los medios de comunicación se está haciendo eco del calos extremos y las altas temperaturas que estamos viviendo este verano. Algo que, además, acrecienta la preocupación de los ciudadanos. Así, y en relación a la gran cantidad de noticias que está saliendo al respecto, Carlos Almansa no se cortó ni un pelo a la hora de opinar: "Aún no sabremos si será el episodio de más calor del verano", apuntaba el hombre del tiempo a la vez que mostraba un cuadro de temperaturas con máximas de 45 °C y mínimas de 27 °C. Pero su apunte no se quedaría solo en eso, sino que iría más.

Única verdad dicha en Canal Sur estos años:



"Un episodio de calor más. Veremos si el último. En cualquier caso, estén seguros de que nos acabaremos extinguiendo; pero, de momento, eso no ocurrirá de manera inminente".



-"Gracias x ese apunte final. Nos quedamos más tranquilos". pic.twitter.com/tb7u8X1wMW — Juan Miguel Garrido (@JuanmiGG_News) August 8, 2023

"Estén ustedes seguros de que, más tarde o más temprano, nos acabaremos extinguiendo, pero de momento no es algo que vaya a ocurrir de forma inminente", añadía el meteorólogo con cierta ironía, dejando descolocados tanto a sus compañeros como a los espectadores de Canal Sur. Tanto es así que su compañero, el veterano presentador Álvaro Moreno de la Santa, lo despedía con un "gracias, Carlos, por ese apunte final, nos quedamos más tranquilos", mientras que se contenía para no soltar una carcajada en pleno directo. Este corte se ha viralizado en Twitter, hasta el punto que perfiles muy conocidos como el de Brioche lo han compartido.