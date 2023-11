El dardo de Vicente Vallés al PSOE vasco y su promesa de no gobernar con Bildu

“Sigue los pasos de Pedro Sánchez, que en su día dijo hasta cuatro veces seguidas que no pactaría con Bildu”, señala el conductor de Antena 3 Noticias ante el compromiso de Eneko Andueza

El líder de EH Bildu e histórico dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, no será candidato a lehendakari en las próximas elecciones vascas en un momento en que las encuestas prevén un sorpasso de Bildu al PNV y una victoria de los radicales, lo que les podría suponer aspirar al gobierno vasco con alianzas. En este sentido, el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha negado que el PSE pueda facilitar la llegada de los de Otegi al gobierno… Pero Vicente Vallés ha recordado qué pasa con las promesas del PSOE respecto a Bildu.

En concreto, Vicente Vallés se hacía eco en el informativo de Antena 3 de las palabras de Eneko Andueza, secretario general del PSE y candidato socialista a lehendakari, que subrayaba en un foro que “si me pregunta si voy a hacer lehendakari a un candidato de EH Bildu, le digo que no, y si voy a conformar un gobierno con Bildu le digo que no”.

Eneko Andueza reflexiona además sobre posibles pactos del PSE con Bildu que “lo importante no es el quién, sino el para qué, y si el para qué es para transitar a la independencia le digo que no”. Sin embargo, el socialista no ha convencido a Vicente Vallés, que lanza un dardo recordando las palabras de su jefe Pedro Sánchez, “sigue los pasos de Pedro Sánchez, donde en una misma entrevista dijo hasta cuatro veces que no pactaría con Bildu”. Vamos, que donde hoy el PSE dice que no, luego en unos meses puede tener un “cambio de opinión”.