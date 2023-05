TV3 la lía y acusa a la Infanta Cristina de gritar a su director: “¡En español!"

La televisión catalana cumple ahora 40 años y lo "celebra" removiendo presuntos hechos de hace décadas. La hermana del Rey Felipe y Don Juan Carlos se llevan la peor parte.

La televisión pública catalana, la TV3 que religiosamente también pagan todos los españoles, sigue siendo un altavoz al servicio del independentismo y en contra de todo lo relacionado con España, sus instituciones e incluso sus tradiciones, como ha ocurrido recientemente.

En este caso, desde TV3, el blanco de las iras ha vuelto a ser la monarquía. Así, con motivo de los 40 años que ya va a cumplir la autonómica catalana, está realizando una serie de entrevistas a históricos de la cadena y este pasado jueves el turno era para un exdirectivo histórico de la Corporación, Joan Granados.

El invitado en cuestión, con 88 años ya cumplidos, ha centrado su intervención en criticar el comportamiento de la Familia Real con la TV3, una versión que, por supuesto, ha creído entre la sufragada prensa catalana.

La visita de la Infanta Cristina a TV3, objeto de la polémica

Granados ha explicado en la autonómica, tal y como ha constatado ESdiario, que "cuando yo llevaba 8 años en la CCRTV llamé a otro directivo, Jaume Ferrús y le consulté si estaba de acuerdo con mi idea: la infanta Cristina vive en Barcelona, trabaja en La Caixa, invitémosla a visitar la televisión. En aquel momento era la mejor televisión de Europa técnicamente. Le envié a la infanta una carta, nos dijeron que sí. El día de la visita yo la espero en la puerta de TV3 con un ramo de flores, la recibí, le abro la puerta y le digo 'Estem tan satisfets que estigui aquí...' y me contestó con un tono elevado '¡En español por favor!'".

Ni que decir tiene que este supuesto suceso que narra el ex dirigente de la radio y televisión pública catalana provocaba los comentarios de desprecio hacia la Infanta de la presentadora del programa (Tot es mou), Helena García Melero.

Y el invitado remataba el asunto: “Yo me quedé... La llevé hacia dentro y le digo 'Senyora, aquí es parla en català, ho ha d'entendre' y ella levantando la voz dice '¡Le he dicho que en español, por favor'! Este es el gran problema que tenemos".

Y el supuesto capítulo con el Rey Juan Carlos

Pero las revelaciones en contra la de la Casa Real por parte de Joan Granados no se iban a quedar ahí y apuntaban aún más alto, a la figura del entonces Jefe del Estado el Rey emérito Juan Carlos I.

“Jordi Pujol me dijo que tratáramos bien a la monarquía, como una plataforma neutral que un día Catalunya podía necesitar. Y me encargó 'Ve y explícale TV3 al rey en Zarzuela'. Cuándo fui Juan Carlos me suelta 'Qué, Joan'. Te llaman Joan y no Juan y piensan que así entienden Catalunya. Cuando le explico que haremos una TV pública el rey me miró y me dijo 'Y cómo será esa televisión' y le digo 'En catalàn, majestad'. Fue como si le hubiera arrancado una muela: '¿Toda en catalán'?. y le digo 'Sí, toda'. Empezó a dar vueltas y me soltó '¿Ya la entenderán?", concluía para sembrar odio hacia la Corona entre los espectadores de TV3.