Esperanza Aguirre se rebela contra Cristina Pardo en "Más vale tarde"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid visitó el programa de La Sexta para hablar sobre la investidura de Alberto Núñez Feijóo y terminó enfrentándose con la presentadora del espacio.

Esperanza Aguirre tuvo un viernes movidito. Primero comenzó participando en "La mirada crítica" de Telecinco donde dejó un llamativo titular: "Si yo fuera Alberto Núñez Feijóo, le ofrecería a Pedro Sánchez los votos del Partido Popular que sean necesarios con tal de que no gobierne ni con comunistas, ni con independentistas, ni con filoterroristas".

Por la tarde, la expresidenta de la Comunidad de Madrid visitó La Sexta para hablar también de ese mismo tema en "Más vale tarde". En el programa de Cristina Pardo e Iñaki López, la madrileña volvió a reiterar que "yo se lo ofrecí a Antonio Miguel Carmona, que tenía 8 o 9 escaños, y nosotros teníamos 22".

Cristina Pardo le intentaba buscar las cosquillas a la expolítica preguntándole si "¿le hubiera gustado que sus diputados del PP de Madrid votaran en conciencia, y la dejaran a usted colgada en las votaciones?". Una pregunta que no molestó a Esperanza Aguirre, quien explicaba que "es obligatorio votar en conciencia. El disparate es creer que el partido tiene un mandato imperativo".

Finalmente, Iñaki López le pregunto sobre las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que ante la posibilidad de un gobierno liderado por Sánchez habló de "tomar las calles", unas palabras que el presentador de "Más vale tarde" consideraba "un poco duro", pero que para Esperanza Aguirre no eran así: "Tenemos muchas posibilidades que la ley nos otorga".

Cristina Pardo corta a Esperanza Aguirre para acabar el programa

Tras esa pregunta se acercaba el final del programa, pero la expresidenta seguía respondiendo las preguntas y enumerando todas las irregularidades que había cometido el PSOE y que el PP había prometido investigar en la oposición, como el caso Delcy o Mediador. Pero su discurso fue interrumpido por Cristina Pardo, que vio como la hora apremiaba y tenía que despedir el programa.

La televisión debera enmarcar los encuentros @cristina_pardo #EsperanzaAguirre @_InakiLopez_ "¿Ya está, Cristina? No te gustan estas ideas, ¿no?" "No, es que nuestro programa acaba a las ocho. Lo siento, incluso cuando está usted, tenemos que terminar a esta hora" "Vaya, qué… pic.twitter.com/87IRu9uONr — TVMASPI (@sebas_maspons) October 1, 2023

El corte no gustó nada a Esperanza Aguirre, que se lo recriminó: "¿Ya está, Cristina? No te gustan estas ideas, ¿no?". Algo que la presentadora negó escudándose en la hora que era: "No, es que nuestro programa acaba a las ocho. Lo siento, incluso cuando está usted, tenemos que terminar a esa hora". A pesar de todo, Aguirre no se echó atrás y zanjó la entrevista con un consejo: "Que casualidad. Con la de titulares que os doy... La cuestión es cuándo empezamos".