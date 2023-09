El cambio físico y estético radical de Victoria Federica pasa factura a La Sexta

La sobrina del Rey Felipe ha experimentado una transformación tan radical en su carrera como influencer y creadora de contenidos que ahora mismo no la reconocería ni su madre...

El televisivo diseñador Eduardo Navarrete se ha convertido en el experto en moda de Zapeando y cada semana analiza los looks y estilismos más llamativos y/o comentados de las famosas. Una de sus favoritas en los últimos tiempos, por motivos evidentes, es Victoria Federica que no para de dar pasos hacia delante en su fulgurante carrera como influencer y creadora de contenidos, que se dice ahora.

Así las cosas, este martes Navarrete repasó algunos de los outfits más llamativos de la hija de la Infanta Elena en las últimas semanas porque cree que "está pasando por una fase en la que se está encontrando a sí misma" y tiene claro cuál de ellos le favorece más.

No en vano, Victoria Federica sorprendió hace unos días en sus redes sociales con un vestido negro de escote pronunciado para asistir a la semana de la moda de Milán. Un look que gustó mucho a Navarrete ("va divina, ideal") porque lo consideró "muy acertado" para la ocasión.

Aunque sus estilismos no siempre han sido tan atrevidos, porque, según señaló Ares Teixidó, la sobrina del Rey Felipe ha evolucionado como un Pokémon, "de modosita a desmelenada". Vamos, que antes llegaba a los photocalls con manga larga, las sesiones de fotos las hacía "como una amazona monjil" y, como mucho, enseñaba sus brazos.

El cambio de Victoria Federica de "amazona monjil" a "sexy"

A juicio de la zapeadora, lo que ha pasado es que "seguramente vio que las fotos en plan sexy dan más likes y se apuntó a la moda del bikini en primer plano, hasta llegar al momento I'm sexy and I know it de esta semana".

Sea como fuere, Navarrete concluyó que encuentra a Vic "bastante cambiada en muchos aspectos" y cree que podría haberse hecho algún retoque. Sin embargo, asegura que prefiere esta última faceta, mucho más "actual y moderna".

Puede que el experto en moda lo prefiera, pero puede que a los espectadores de Zapeando les de igual la moda. O que les seduce menos que otros contenidos. Así se desprende de las cifras, negro sobre blanco, que registró el magacín de sobremesa de La Sexta este martes, donde bajó hasta el 5.9% de cuota de pantalla y 558.000 espectadores, frente al 6.1% y 565.000 del lunes.