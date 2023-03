Ferreras se libra de un "marrón" en el Congreso y Echenique entra en cólera

Podemos vuelve a la carga contra el periodista y director de Al Rojo Vivo de La Sexta, Antonio García Ferreras. La comisión de investigación sobre las cloacas del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido incapaz este jueves de aprobar una lista de comparecientes para empezar a trabajar a la vuelta de Semana Santa, lo que retrasará la puesta en marcha de este órgano unas dos semanas sobre lo inicialmente previsto.

En la sesión de este jueves, que ha tenido lugar a puerta cerrada, cada grupo ha llegado con su propuesta de comparecientes que se han ido sometiendo a votación una a una, según han detallado fuentes parlamentarias.

Han caído todas las listas de comparecientes de la comisión Kitchen porque el PSOE ha querido imponer su lista sin negociar. En particular, han vetado nuestra petición de comparecencia de Ferreras, parte central de la trama de cloacas. A saber qué tipo de pactos tendrán con él. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 30, 2023

La del PSOE ha logrado el apoyo del PNV y el PDeCAT, pero no ha sumado los votos necesarios para prosperar porque sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, y sus aliados parlamentarios han optado por abstenerse, lo que ha facilitado el triunfo del No de PP y Vox. Ciudadanos no ha acudido a la cita.

Los morados intentaron un acuerdo con los socialistas este miércoles pero finalmente cada uno presentó su propuesta. La del PSOE no incluía al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuya presencia reclaman hasta seis formaciones, entre ellas Unidas Podemos, y estos querían citar, entre otros, al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a una serie de periodistas, una opción que no convence a los socialistas.

"El PSOE ha querido imponer su lista sin negociar. En particular, han vetado nuestra petición de comparecencia de (Antonio García) Ferreras, parte central de la trama de cloacas. A saber qué tipo de pactos tendrán con él", ha deslizado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique en un mensaje en su cuenta de Twitter.