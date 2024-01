Alsina tira de hemeroteca y saca los colores a Sánchez con su idea de terrorismo

En su monólogo matinal en "Más de Uno", el periodista de Onda Cero deja en evidencia al presidente del Gobierno y sus atajos para contentar a los independentistas con su ley de amnistía.

Es evidente que la hemeroteca es uno de los principales adversarios de cualquier político, independientemente de su ideología. Pero es que en el caso de Pedro Sánchez es un asunto absolutamente alarmante, con una facilidad extrema para defender una idea radicalmente diferente a la apoyada solo un tiempo antes.

Hoy, Carlos Alsina ha querido tirar de nuevo de archivo para afear la postura actual del Gobierno en su único objetivo de permanecer en la Moncloa cueste lo que cueste. El periodista de Onda Cero hablaba este jueves de la inclusión del terrorismo en la ley de amnistía con el fin de que no quede ni el mínimo resquicio para que Carles Puigdemont, con su decisivo apoyo político incluido, pise algún día la cárcel.

Alsina ha tirado de una entrevista que le realizó Juan Pedro Valentín a Pedro Sánchez en 2019, hace menos de cinco años, y hay que ver el tono con el que hablaba de la actitud claramente terrorista de algunos de los implicados en los años más que complicados que se vivieron en Cataluña después del referéndum ilegal de 2017.

"El dirigente político que más alimentó en 2019 la idea de que los CDR recurrían a la violencia -lo que en el País Vasco se llamó terrorismo de baja intensidad- fue el presidente del Gobierno. Ahora el Gobierno se muestra muy incómodo porque el debate sobre la amnistía gira en torno a los delitos de terrorismo. Intenta sacar el terrorismo del debate, dice con buen criterio el diario El País. Pero cómo lo vas a sacar si lo has metido tú", ha comentado Carlos Alsina en su monólogo.

Para el conductor de Más de Uno en Onda Cero, "Sánchez se comprometió con Puigdemont y Junqueras a abortar las causas judiciales que afectan a los CDR y los tsunami. Cuando empezó la negociación, el PSOE sostenía que estos agitadores del procés quedarían fuera de la amnistía porque lo suyo eran algaradas, desórdenes públicos, actos violentos. Luego tragó y los metió bajo el paraguas. ¿Problema? Que si el delito del que se les acusa es terrorismo, la Unión Europea puede decir que el terrorismo no es amnistiable y aguar la amnistía española".

Sánchez y su cambio de opinión con el terrorismo

En resumen, y en propias palabras de Alsina, "nadie estaría hablando de qué es y qué no es terrorismo si no fuera porque el gobierno extendió el paraguas de la amnistía a los tsunamis y los CDR. Dices: y porque un juez quiere empurar a Puigdemont. Sí, eso también. Pero lo otro fue antes y no es excluyente".